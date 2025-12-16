dm-med: dm geht mit eigener Versandapotheke an den Start

Mit dem Start von dm-med steigt der Drogeriekonzern dm in den Markt der Versandapotheken ein. Über den Onlineshop und die dm-App können Kunden nun rezeptfreie, apothekenpflichtige Produkte sowie ausgewählte apothekenexklusive Artikel bestellen.

„Online-Apotheke mit Sitz in Tschechien“

Das Angebot umfasst laut dm mehrere Tausend Arzneimittel und Ergänzungsprodukte sowie eine vierstellige Anzahl an dermatologischen Pflegeartikeln. Thematisch orientiert sich das Sortiment an häufigen Anwendungsbereichen wie Schmerzbehandlung, Erkältung und Nahrungsergänzung.

Ein wesentliches Merkmal von dm-med ist die technische und logistische Verzahnung mit dem bestehenden dm-Onlineshop. Bestellungen aus der Versandapotheke lassen sich mit klassischen Drogerieartikeln kombinieren. Die Auslieferung erfolgt meist gesammelt in einem Paket und kann entweder an die private Adresse oder an eine Abholstation in einem dm-Markt geliefert werden. Auch für apothekenpflichtige Produkte setzt dm auf feste Preise.

Fokus auf Vorsorgeangebote

Der Versand der Arzneimittel erfolgt aus dem tschechischen Bor, wo dm-med mit einer stationären Apotheke zusammenarbeitet. Dort werden die Bestellungen geprüft und versendet. Für Beratung und Rückfragen steht ein deutschsprachiger Kundenservice mit pharmazeutischer Qualifikation zur Verfügung. Mit diesem Modell hält dm die geltenden gesetzlichen Vorgaben für den Apothekenversand ein, der in Deutschland klar geregelt ist.

Die neue Versandapotheke ist Teil einer umfassenderen Ausrichtung auf Prävention und Gesundheitsvorsorge. Bereits seit dem Sommer 2025 erprobt dm in ausgewählten Filialen zusätzliche Dienstleistungen wie Bluttests, Augenscreenings und digitale Hautanalysen, die gemeinsam mit externen Partnern angeboten werden. Diese Leistungen sollen niedrigschwellig zugänglich sein und Kunden bei der eigenständigen Auseinandersetzung mit Gesundheitsthemen unterstützen.

Erklärtes Ziel der Kette ist es, Gesundheitsprodukte und Vorsorgeleistungen dort bereitzustellen, wo Kunden den Einkauf ohnehin organisieren, und damit den Zugang zu entsprechenden Angeboten zu vereinfachen.