"Online-Apotheke mit Sitz in Tschechien"
dm-med: dm geht mit eigener Versandapotheke an den Start
Mit dem Start von dm-med steigt der Drogeriekonzern dm in den Markt der Versandapotheken ein. Über den Onlineshop und die dm-App können Kunden nun rezeptfreie, apothekenpflichtige Produkte sowie ausgewählte apothekenexklusive Artikel bestellen.
„Online-Apotheke mit Sitz in Tschechien“
Das Angebot umfasst laut dm mehrere Tausend Arzneimittel und Ergänzungsprodukte sowie eine vierstellige Anzahl an dermatologischen Pflegeartikeln. Thematisch orientiert sich das Sortiment an häufigen Anwendungsbereichen wie Schmerzbehandlung, Erkältung und Nahrungsergänzung.
Ein wesentliches Merkmal von dm-med ist die technische und logistische Verzahnung mit dem bestehenden dm-Onlineshop. Bestellungen aus der Versandapotheke lassen sich mit klassischen Drogerieartikeln kombinieren. Die Auslieferung erfolgt meist gesammelt in einem Paket und kann entweder an die private Adresse oder an eine Abholstation in einem dm-Markt geliefert werden. Auch für apothekenpflichtige Produkte setzt dm auf feste Preise.
Fokus auf Vorsorgeangebote
Der Versand der Arzneimittel erfolgt aus dem tschechischen Bor, wo dm-med mit einer stationären Apotheke zusammenarbeitet. Dort werden die Bestellungen geprüft und versendet. Für Beratung und Rückfragen steht ein deutschsprachiger Kundenservice mit pharmazeutischer Qualifikation zur Verfügung. Mit diesem Modell hält dm die geltenden gesetzlichen Vorgaben für den Apothekenversand ein, der in Deutschland klar geregelt ist.
Die neue Versandapotheke ist Teil einer umfassenderen Ausrichtung auf Prävention und Gesundheitsvorsorge. Bereits seit dem Sommer 2025 erprobt dm in ausgewählten Filialen zusätzliche Dienstleistungen wie Bluttests, Augenscreenings und digitale Hautanalysen, die gemeinsam mit externen Partnern angeboten werden. Diese Leistungen sollen niedrigschwellig zugänglich sein und Kunden bei der eigenständigen Auseinandersetzung mit Gesundheitsthemen unterstützen.
Erklärtes Ziel der Kette ist es, Gesundheitsprodukte und Vorsorgeleistungen dort bereitzustellen, wo Kunden den Einkauf ohnehin organisieren, und damit den Zugang zu entsprechenden Angeboten zu vereinfachen.
Entwickler: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Laden
Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft doch leider ist das der letzte Sargnagel für sehr viele Apotheken in Deutschland, die aufgrund der strengen Regelungen nicht mehr mithalten können….
Gibt’s da auch AG1 und Kijimea? Die gibt’s nämlich nicht bei meiner Apotheke um die Ecke!
Warum bestellst du das nicht auf Amazon?
Yes! Einfach mal in die App schauen. ;)
Kann die das nicht bestellen?
denn eine reale Apotheke ist wie ein Hausarzt nicht zu ersetzen
aber der Mensch wird immer bequemer und alles muß online sein
aber wenn dann nichts mehr da ist was real helfen kann wird geheult
Hier können sie eigentlich alles bis 12 bzw 17 Uhr in der Vorort-Apotheke bestellen. Möchte die Beratung hier auch nicht missen.
Rechtsradikale Parteiwerbung liegt wohl gleich mit im Paket.
Was für ein Quatsch, dann geh eben zu Rossmann.
Zu netto: Dann geh doch zu netto!
Versandkostenfrei ab 59 Euro! DAS können andere Versandapotheken aber deutlich günstiger!
Da lässt sich Geld verdienen