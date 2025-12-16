Mehrfachsteckdosen mit USB-C: Kompakt für Schreibtisch oder Couch

Der Bedarf an Mehrfachsteckdosen mit integrierten USB-C-Anschlüssen wächst. Statt immer mehr USB-C-Netzteile in der Wohnung zu positionieren, wechseln viele Haushalte offenbar gleich ihre Verteiler und platzieren Steckdosenleisten mit entsprechenden Ausgängen an Schreibtisch und Couch.

Mehrere Hersteller kombinieren klassische Schuko-Steckplätze mit USB-A- und USB-C-Ports und integrieren Schutzschaltungen sowie Hauptschalter. Dabei unterscheiden sich die aktuellen Modelle in Ausstattung, Bauform, Leistung und Preis.

UGREEN und TESSAN setzen auf den Schreibtisch

UGREEN bietet eine neue 10-in-1-Steckdosenleiste mit sechs klassischen Steckplätzen sowie einem USB-C- und drei USB-A-Anschlüssen. Die maximale Leistung der Steckdosen liegt bei 3.680 Watt, der USB-C-Port liefert bis zu 20 Watt.

Damit eignet sich das Modell vor allem für Smartphones, Kopfhörer oder kleinere Tablets. Ein integrierter Überspannungsschutz sowie Schutz vor Überhitzung und Kurzschluss sind verbaut. Mit 1,5 Metern Kabellänge und einem Preis von rund 23 Euro richtet sich die Leiste an Nutzer mit vielen Netzteilen auf engem Raum.

Ähnlich positioniert ist die kompaktere Steckdosenleiste von TESSAN. Sie kombiniert zwei Steckdosen mit zwei USB C und zwei USB A Ports und erreicht über GaN Technik eine USB C Ladeleistung von bis zu 30 Watt. Die Gesamtleistung der Steckdosen liegt bei 3.600 Watt. Durch das schmale Gehäuse ist sie für kleine Schreibtische gedacht und kostet etwa 22 Euro.

Höhere Ladeleistung bei VOOMY und Baseus

VOOMY zielt mit seinem Modell stärker auf das gleichzeitige Laden leistungsintensiver Geräte. Zwei USB C Anschlüsse stellen zusammen bis zu 65 Watt bereit, sodass auch Notebooks versorgt werden können. Ergänzt wird dies durch zwei USB A Ports und zwei Steckdosen. Das Modell bietet einen Hauptschalter, Überspannungsschutz und ein zwei Meter langes Kabel. Aktuell liegt der Preis bei rund 37 Euro.

Baseus setzt auf ein Würfel-Format mit drei Steckdosen und USB-C-Schnellladung bis 67 Watt. Der kompakte Aufbau erlaubt die Nutzung auf dem Schreibtisch, hängend oder auf Reisen. Eine zentrale Taste schaltet alle Anschlüsse gemeinsam.

Sind beide USB-C-Ports belegt, liefern diese immer noch 45 Watt und 20 Watt simultan. Mit knapp 39 Euro ist der Steckdosenwürfel zwar die teuerste Lösung der vier hier berücksichtigten, bietet dafür aber viel Leistung auf minimalem Platz und lässt sich auch fest arretieren.