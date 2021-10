DKB: Girokarte wird kostenpflichtig, Visa-Kreditkarte wird ersetzt

Die Deutsche Kreditbank, einer der frühen „Apple Pay“-Partner und hierzulande wegen ihres kostenfreien Girokontos beliebt, hat angekündigt ihr Kartenangebot grundlegend umbauen zu wollen. Verschwinden soll die sogenannte DKB-VISA-Card, also die Visa Kreditkarte, die neben der Girokarte bislang zum Standard des Kontopaketes gehörte.

An Stelle der Visa Kreditkarte wird die DKB fortan eine Visa Debitkarte ausgeben, bei der Zahlungen direkt vom Konto abgebucht und nicht erst zur monatlichen Rechnungsstellung der Visa Kreditkarte fällig werden.

Wer partout nicht auf die Visa Kreditkarte verzichten will, kann diese für 2,49 Euro pro Monat zum Kontoumfang hinzubuchen.

Zudem soll der Einsatz der Girokarte langfristig kostenpflichtig werden. Dabei wird die DKB allerdings unterschiedlich mit den 4,8 Millionen Bestandskunden und allen Neukunden umgehen, die sich fortan für ein Girokonto bei der hundertprozentigen Tochter der BayernLB entscheiden.

Girokarte wird kostenpflichtig

Während Bestandskunden ihre Girokarte, also das was oft noch klassisch als „EC Karte“ bezeichnet wird, auf Wunsch behalten und ohne Zusatzkosten weiter nutzen dürfen, müssen Neukunden für das Privileg einer zusätzlichen Girokarte zukünftig zahlen und 99 Cent pro Monat bzw. 11,88 Euro pro Jahr in die Vorbereitung investieren, auch an all jenen Kartenterminals bezahlen zu können, die keine Kreditkarten akzeptieren.

Bestandskunden werden 2022 umgestellt

Neukunden sollen ab November 2021 von den Neuerungen betroffen sein. Bestandskunden werden ab dem ersten Halbjahr 2022 mit den neuen Visa Debitkarten versorgt. Sobald die neuen Karten aufgeschlagen sind, läuft für noch vorhandene DKB-VISA-Cards eine Restlaufzeit von 10 Wochen, anschließend sind diese ohne zusätzliche Monatsgebühren nicht mehr nutzbar.

