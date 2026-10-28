DJI Power Auro 2000 Elite: Kompakte Notstromlösung mit 2 kWh

DJI erweitert sein Angebot an mobilen Stromspeichern. Mit der Power Auro 2000 Elite stellt der Drohnenhersteller eine Powerstation vor, die nicht nur beim Camping oder als Notstromreserve eingesetzt werden kann. Mit entsprechendem Zubehör lässt sich das Gerät auch als Speicher für ein Balkonkraftwerk verwenden.

DJI Power Auro 2000 Elite

Die neue Powerstation bietet eine Kapazität von 2.016 Wattstunden und kann angeschlossene Verbraucher dauerhaft mit bis zu 2.000 Watt versorgen. Das Gehäuse beansprucht 25 Liter und wiegt rund 19 Kilogramm. Gegenüber der bereits erhältlichen DJI Power 2000 fällt das neue Modell damit deutlich kompakter und leichter aus, liefert allerdings auch weniger Ausgangsleistung.

Balkonkraftwerk mit Batteriespeicher

Für den stationären Einsatz unterstützt die Power Auro 2000 Elite einen netzgekoppelten Betrieb mit bis zu 800 Watt. Dafür sind ein Solarpanel und ein separat erhältlicher Mikrowechselrichter erforderlich. Die DJI Home App zeigt den Energiefluss an und ermöglicht die Überwachung des Systems.

DJI Home App steuert die Power Auro 2000 Elite

Mit bis zu fünf zusätzlichen Akkus lässt sich die Speicherkapazität auf rund 12 Kilowattstunden erweitern. DJI bewirbt die Kombination auch als Möglichkeit, einen Teil des häuslichen Stromverbrauchs durch selbst erzeugte Solarenergie zu decken. Die vom Hersteller angeführten Einsparungen und Amortisationszeiten beruhen allerdings auf Modellrechnungen und hängen von den jeweiligen Nutzungsbedingungen ab.

Solar- und Autoladetechnik bereits integriert

Anders als bei bisherigen Modellen sind der Solarladeregler und die Technik zum Laden über die Fahrzeugbatterie bereits eingebaut. Über das Stromnetz nimmt die Powerstation bis zu 2.000 Watt auf. Nach Herstellerangaben erreicht der Akku innerhalb einer Stunde 80 Prozent und ist nach rund 75 Minuten vollständig geladen. Über die Solareingänge sind bis zu 1.200 Watt möglich. Auch Solarenergie und Fahrzeugstrom lassen sich kombinieren.

DJI Power Auro 2000 Elite integirert ein Autoladegerät

Zur Ausstattung gehören drei Steckdosen, vier USB-Anschlüsse und zwei SDC-Buchsen für Zubehör und kompatible DJI-Drohnenakkus. Ein ausziehbares USB-C-Kabel mit bis zu 140 Watt Ladeleistung ist ebenfalls integriert. Damit greift DJI eine Idee auf, die bereits bei der kleineren Power 1000 Mini zum Einsatz kommt.

Für den Betrieb zu Hause bietet die Powerstation eine USV-Funktion mit einer Umschaltzeit von 10 Millisekunden. Bei geringer Last soll die Geräuschentwicklung unter 30 Dezibel bleiben. Die verbauten LFP-Akkuzellen sollen nach 6.000 Ladezyklen noch mindestens 70 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität besitzen.

Die DJI Power Auro 2000 Elite ist ab sofort für 1.099 Euro im Handel erhältlich; Erweiterungsakkus sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Das integrierte USB-C-Kabel ist auch bei den Powerstations angekommen