Affinity für iPad: Kostenlose Kreativ-Suite startet am 3. November

Als Canva die Affinity-Suite für Mac veröffentlicht hat, wurde auch mit einer baldigen iPad-Version gerechnet. Genau ein Jahr später ist es nun so weit. Die Entwickler haben angekündigt, Affinity für das iPad am 3. November zu veröffentlichen.

Wie die Mac-Version wird auch Affinity für das iPad grundsätzlich kostenlos erhältlich sein. Lasst euch da nicht durch die Möglichkeit zur „Vorbestellung“ im App Store irritieren. Damit können Nutzer sicherstellen, dass sie die App direkt nach ihrer Veröffentlichung herunterladen können.

Bildbearbeitung, Grafik und Layout in einer App

Affinity für das iPad vereint Werkzeuge für Bildbearbeitung, Vektorgrafik, Zeichnen und Seitenlayout in einer Anwendung. Nutzer können damit beispielsweise RAW-Fotos entwickeln, Bilder retuschieren, Illustrationen erstellen oder mehrseitige Druckdokumente gestalten. Die verschiedenen Werkzeuge lassen sich innerhalb eines Projekts kombinieren, ohne dass dafür zwischen mehreren Apps gewechselt werden muss.

Die iPad-Version von Affinity wurde laut Anbieter speziell für die Bedienung per Touchscreen und Apple Pencil optimiert. Neben klassischen Zeichenfunktionen unterstützt Affinity auch die Bearbeitung von Vektorpfaden und Knoten. Beim Zeichnen berücksichtigt die Anwendung unter anderem Druckstärke und Neigung des Apple Pencil. Für die Gestaltung von Dokumenten stehen Werkzeuge zur Textformatierung und Seitenaufteilung bereit. Laut Anbieter lassen sich damit auch umfangreiche Publikationen direkt auf dem iPad erstellen und für den Druck vorbereiten.

Adobe-Dateien lassen sich importieren

Affinity unterstützt den Import verschiedener Dateiformate aus Adobe-Anwendungen, darunter PSD, AI, INDD und IDML. Dabei sollen vorhandene Ebenen und Dokumentstrukturen möglichst weitgehend erhalten bleiben.

Die grundlegenden Funktionen für Bildbearbeitung, Vektorgrafik, Zeichnen und Layout stehen Privatnutzern kostenlos zur Verfügung. Zusätzliche KI-Funktionen lassen sich über ein kostenpflichtiges Canva-Premium-Abonnement freischalten.

Im App Store ist die Anwendung bereits mit dem voraussichtlichen Erscheinungsdatum 3. November gelistet.