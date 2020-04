Prime Video: „Bibi & Tina“ kostenlos, „Tales from the Loop“ startet

„Bibi & Tina“: Ganze Serie kostenlos

Die Live-Action Serie „Bibi & Tina“, die heute exklusiv bei Amazon Prime Video anläuft, wird allen Amazon-Kunden in Deutschland und Österreich bis 5. April zum kostenlosen Abruf angeboten.

Familien mit Kindern sind auch ohne laufendes Abo dazu eingeladen die zehn 25-minütigen Episoden der neuen Amazon Original Serie am Startwochenende kostenlos zu streamen.

In diesem Zeitraum ist keine Prime-Mitgliedschaft, sondern lediglich ein kostenloser Amazon-Account notwendig. Ab dem 6. April ist die Serie dann wieder exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar.

Bibi & Tina wurde 1991 als Spin-off der Hörspielreihe Bibi Blocksberg ins Leben gerufen und umfasst bereits 97 Episoden. Eine Cartoon-Serie mit bisher 54 Folgen folgte 2004, der erste Live-Action-Film 2014. Für die Amazon-Serie zeichnet Detlev Buck mitverantwortlich

„Tales from the Loop“ startet

Erwachsene Anwender können einen Blick in die ebenfalls heute angelaufene Amazon Original Serie „Tales from the Loop“ werfen. Alle acht Episoden stehen bei Prime Video jetzt exklusiv in der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung zum Streamen bereit.

„Tales from the Loop“ basiert auf der retrofuturistischen Kunst des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag und ist damit die erste Serie, die von digitalen Gemälden adaptiert wurde.