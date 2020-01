djay-Apps von Algoriddim integrieren SoundCloud und TIDAL

Die Pro-Versionen der djay-Apps von Algoriddim integrieren jetzt auch die Musikdienste TIDAL und SoundCloud. Die neuen Funktionen werden sowohl auf dem Mac als auch bei Verwendung der Mobil-Apps von djay unterstützt. Darüber hinaus haben die Münchener Entwickler ihren Apps eine Reihe weiterer Funktionserweiterungen spendiert, dazu zählt die Integration mit Ableton Link.

Mit der Integration von TIDAL und SoundCloud bieten die djay-Apps ihren Nutzern ein deutliches Plus mit Blick auf die Integration von Streaming-Inhalten. Bislang fand sich hier ausschließlich die Unterstützung von Spotify. Bei TIDAL stehen neben dem Musikkatalog auch die über den Musikdienst verfügbaren Videos in den Apps bereit.

Benutzer der App können ab sofort nicht nur auf den Musikkatalog von TIDAL zugreifen, sondern auch auf die hochwertige und umfassende Videosammlung von TIDAL. Die neuen Streaming-Möglichkeiten über TIDAL sind eine wichtige Erweiterung der Mix-Funktionen, die es DJs zum ersten Mal ermöglichen, gestreamte Videos mit Premium-Tracks live zu mixen. Djay nutzt zudem ab sofort auch die innovative KI-Technologie von TIDAL, die den Benutzern basierend auf Hörgewohnheiten personalisiere Wiedergabelisten zusammenstellt.

Für die Einbindung ist ein Pro-Abonnement beim TIDAL erforderlich. Wie der Musikdienst mitteilt, können djay-Nutzer dies drei Monate lang kostenlos testen. SoundCloud bietet einen Teil seines Repertoires kostenlos und ohne Anmeldung zur Nutzung mit djay an. Für den Vollzugriff ist dann auch eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei SoundCloud Go+ erforderlich. Damit stehen dann mehr als 200 Millionen Songs der Musikplattform direkt in den djay-Apps bereit.