Rollenspiel Terrinoth: Heroes of Descent für dieses Frühjahr angekündigt

Mit Terrinoth: Heroes of Descent haben Publisher New Tales und Entwickler Artefacts Studio jüngst eine Brettspieladaption des Taktik-Tabletops Descent angekündigt. In dem Rollenspiel werdet ihr mit bis zu drei weiteren Mitspielern in die aus der Brettspielreihe Descent bekannte Fantasiewelt Terrinoth abtauchen um dort den dunklen Mächten Einhalt zu gebieten.

Bei der Brettspielvorlage handelt es sich um ein asymmetrisches Strategiespiel, bei dem ein Spieler die Rolle des bösen Overlords übernimmt und die restlichen Spieler als Heldengruppe dessen Pläne durchkreuzen müssen. In der Computerumsetzung übernimmt hingegen der PC den Part des bösen Widersachers und das Spiel schickt eure Abenteuterergruppe im Solo- oder Koop-Modus in die düstere Spielwelt Terrinoth.

Prequel zum Brettspiel

Heroes of Descent erzählt eine eigene Geschichte, die zeitlich ein Jahr vor den Geschehnissen des Brettspiels Descent: Legenden der Finsternis spielt. Die Kampagne selbst ist in 20 einzelne Episoden unterteilt, sodass ihr sie mit eurer Freundesgruppe auch Häppchenweise in einzelnen Abendsessions durchleben könnt.

Spielerisch erinnert das Rollenspiel an Titel wie Baldur’s Gate 3. Kein Wunder, so orientiert sich bereits das Brettspiel Descent an Rollenspielen wie Dungeons and Dragons. Bietet aber dank vorgefertigter Charaktere, einer vorgegebenen Kampagne und dem überschaubarem Regelsystem einen deutlich leichteren Einstieg als die großen Pen-and-Paper Rollenspielsysteme.

Dieser Philosophie scheint auch die Computerspielumsetzung des Dungeon-Crawlers zu folgen und so mutet Heroes of Descent zumindest einsteigerfreundlicher als der Epos von Entwickler Larian an. Dazu gehören auch die ebenfalls rundenbasierten Kämpfe, die Dank Grid und übersichtlichem Talent- und Fertigkeitensystem angenehm eingängig sind, aber dennoch etwas taktische Tiefe zulassen.

Das fertige Spiel soll bereits in der ersten Jahreshälfte für den Mac, Windows und Konsolen erscheinen. Zusammen mit der Ankündigung wurde ebenso eine Demo mit der ersten Storymission auf Steam veröffentlicht, die aktuell jedoch ausschließlich für Windows verfügbar ist. Da die Veröffentlichung so kurz bevorsteht, dürften weitere Informationen über Preis und den genauen Releasetag allerdings zeitnah folgen.