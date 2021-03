Disney+: Große Probleme bei Verlängerung laufender Jahresabos

Einen Monat nach der Preiserhöhung des Video-Streaming-Dienstes Disney+ hat sich gestern der Deutschland-Starts des Anbieters gejährt. Hierzulande liefert Disney+ seine Videos bekanntlich seit dem 24. März 2020 aus. Was eigentlich nicht der Rede wert sein sollte, hat bei vielen Anwendern für große Probleme gesorgt.

Aktualisieren der Zahlungsdaten unmöglich

So hat Disney gestern damit begonnen zahlreiche Bestandskunden per E-Mail dazu aufzufordern, die hinterlegten Zahlungsdaten zu aktualisieren und in einem Atemzug darauf hingewiesen, dass man sich ansonsten gezwungen sehe, den Zugang zu unterbinden und die laufenden Abos zu kündigen. Wörtlich hieß es hier:

Wir haben Probleme bei der Verarbeitung deiner Zahlung. Damit du nicht deinen Zugang zu Disney+ verlierst, aktualisiere bitte deine Zahlungsdaten.

Problematisch: Viele Kunden die der Aufforderung folgten und die hinterlegten Zahlungsdaten wie gewünscht aktualisieren wollten, bekamen von den Disney-Servern lediglich eine Fehlermeldung ausgespielt und konnten keine Zahlungsdaten hinterlegen. Wie mehrere ifun.de-Leser melden akzeptierte das System weder Kreditkarten, noch Lastschriften oder Paypal-Konten.

Verlust des Bestandskunden-Preises möglich

Hinzu kommt, dass die Support-Wege die Disney anbietet, fast vollständig unter dem selbst verursachtem Kundenansturm zusammengebrochen sind. Sowohl im Chat als auch in der Telefon-Hotline müssen Abonnenten derzeit mehrstündige Wartezeiten in Kauf nehmen.

ifun.de-Leser Niclas berichtet, dass er sich heute früh um 8 in die Chatwarteschleife eingereiht hat und nach zwei Stunden mit einem Support-Mutarbeiter verbunden wurde. Die Aussage hier: Die Probleme mit den Zahlungen sind bekannt und sollen zeitnah behoben werden.

Niclas wurde übergangsweise ein kostenloser 7-Tage-Zugang zugesprochen, damit das Abo weiterlaufen kann (und der Bestandskunden-Preisvorteil erhalten bleibt) bis die Probleme wieder aus der Welt geräumt sind.

Betroffene Bestandskunden sollten also aktiv werden, um weiterhin von der günstigen Monatsgebühr zu profitieren. Bei diesen sollen die neuen Preise nämlich erst vom 23. August an gelten.