Mac-Geheimtipp „Keyword Search“: Tolle Sucherweiterung für Safari

Der in Norwegen ansässige Entwickler Arne Martin Aurlien hat mit Keyword Search schon vor Jahren eine Safari-Erweiterung veröffentlicht, die das Aufsetzen persönlicher Such-Abkürzungen in Apples Safari-Browser ermöglicht. Dann entschied sich Apple dafür die bislang für den Bau von Safari-Erweiterungen bereitgestellte Architektur in die Tonne zu kloppen und machte Keyword Search und zahlreiche anderen Safari-Plugins über Nacht funktionslos.

Jetzt als native Mac-Anwendung

Ein Schritt der zum einen dafür gesorgt hat, dass zahlreiche Safari-Erweiterungen wohl nie zurückkehren werden, andere jedoch noch mal angefasst und auf Grundlage der neuen Architektur ein zweites Mal programmiert werden. Keyword Search gehört zur zweiten Gruppe und bietet sich nun, gänzlich runderneuert, zum kostenlose Download im Mac App Store an.

Keyword Search gestattet euch Abkürzungen in der Adressleiste zu nutzen, um neue Websuchen direkt auf Wikipedia, bei Amazon oder der IMDB abzufeuern. Die Erweiterung lässt sich mit den so genannten „bangs“ der freien Suchmaschine DuckDuckGo vergleichen und integriert eine Funktion direkt in Safari für die auf vielen Rechnern Drittanbieter-Werkzeuge wie Launchbar und Alfred genutzt werden.

Nach der Installation muss Keyword Search einmalig in den Safari-Einstellungen aktiviert werden: Safari > Einstellungen > Erweiterungen > Keyword Search > Häkchen setzen.

Buchstaben als Suchvorlagen

Ist dies geschehen, könnt ihr die Keyword Search-Applikation öffnen. Hier sind ab Werk eine Handvoll Abkürzungen vorinstalliert, diese lassen sich allerdings alle editieren oder auch komplett entfernen.

Standardmäßig durchsucht das Schlüsselwort imdb die Filmdatenbank, y bzw. yt durchsuchen Googles Videoportal, das w ist für schnelle Suchen in der Wikipedia reserviert. Einzelnen Suchvorlagen können dabei, wie im Fall von YouTube, mehrere Abkürzungen mit auf den Weg gegeben werden.