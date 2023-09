Vor der Preiserhöhung: 3 Monate Disney+ für je 1,99 Euro

Zudem sollten Anwender die kein Interesse am Werbezugang haben überlegen, ob diese ihren monatlichen Zugang nicht vor der anstehenden Preiserhöhung im Dezember noch auf ein Jahresabo umstellen. Dieses lässt sich aktuell für 89,99 Euro im Voraus bezahlen und kostet rechnerisch also nur 7,50 Pro Monat.

Damit haben Bestandskunden dann die Wahl: Wer will kann den Zugriff auf die Disney-Bibliothek günstiger erhalten, muss aber Werbeeinblendungen in Kauf nehmen oder schaut weiter werbefrei, lässt sich aber auf einen signifikanten Preisaufschlag ein.

Ausschlaggebend hier ist die ebenfalls zum Jahresende geplante Einführung eines neuen Basis-Zugangs mit Werbeeinblendungen. Disney+ mit Werbung soll ab November in Europa erhältlich sein und dann mit einem monatlichen Preis in Höhe von 5,99 Euro zu Buche schlagen.

Insert

You are going to send email to