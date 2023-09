iCloud.com mit vielen neuen Funktionen

Beim Arbeiten mit Dateien können diese in einer Vorschau angezeigt und auch bearbeitet werden. Für häufige Aktionen, wie etwa das Umbenennen oder Herunterladen ausgewählter Dateien bietet iCloud nun ein zusätzliches Optionsmenü an.

Wer seine E-Mails in der Weboberfläche von iCloud verwaltet, kann hier nun direkt Dateien und Fotos als Anhang auswählen, die nicht auf dem eigenen Gerät, sondern in Apples iCloud gesichert sind. Zudem lässt sich die von iPhone und Mac bekannte Funktion zum Widerrufen bereits abgeschickter E-Mails nun auch im Browser nutzen.

Am auffälligsten ist die optische Neugestaltung der Webanwendung, die nun auf konfigurierbare Kacheln setzt, in denen Anwender ausgewählte Postfächer, spezifische Ordner mit Notizen oder bestimmte Fotoalben anzeigen lassen können. Aus den Kacheln heraus lassen sich zudem Schnellaktionen ausführen, die angeboten werden, sobald der Mauszeiger über der entsprechenden Kachel schwebt.

