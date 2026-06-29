Disney+: Diese Filme und Serien starten im Juli

Nach Netflix und Prime Video hat auch Disney+ eine Liste mit den für den kommenden Monat geplanten Neuerscheinungen freigegeben. Im Juli erhalten Abonnenten des Videodienstes Zugriff auf 18 neue Original-Produktionen, zudem wird die Auswahl um 28 neue Katalogtitel erweitert.

Zu den Highlights gehört laut Disney+ die a dem 8. Juli verfügbare zweite Staffel von „Shifting Gears“. Die Serie erzählt von Matt, einem verwitweten Besitzer einer Oldtimer-Werkstatt. Als seine entfremdete Tochter Riley mit ihren beiden Kindern bei ihm einzieht, muss sich die Familie neu zusammenfinden. Mit Tim Allen, Kat Dennings, Seann William Scott, Daryl Chill Mitchell, Maxwell Simkins und Barrett Margolis.

Am 14. Juli läuft die Hulu-Serie „R.J. Decker“ bei Disney+ an. Nach seiner Haftentlassung arbeitet der frühere Pressefotograf R.J. Decker als Privatdetektiv in Südflorida. Unterstützt von alten Bekannten übernimmt er ungewöhnliche Fälle, während ihn seine Vergangenheit einzuholen droht.

Die Serie „The Cult of NatureBoy“ erzählt ab den 15. Juli die Geschichte von Eligio Bishop alias NatureBoy. Aus einer über soziale Medien aufgebauten Gemeinschaft entwickelt sich ein von Gewalt, Manipulation und Zwang geprägter Kult, der 2024 mit seiner lebenslangen Haftstrafe endet.

In „Descendants: Wicked Wonderland“ geraten Red und Chloe ab dem 17. Juli durch die Folgen ihrer Zeitreise erneut in Gefahr. Gemeinsam mit neuen Verbündeten stellen sie sich einem neuen Gegner, um die Herzkönigin und das Wunderland zu retten.

National Geographics ist ab dem 23. Juli mit „Pompeji mit Tom Hiddleston“ bei Disney+ am Start. Der Schauspieler rekonstruiert gemeinsam mit Experten die letzten Stunden vor dem Ausbruch des Vesuvs. Neue archäologische Erkenntnisse zeichnen dabei ein differenzierteres Bild der Katastrophe und ihrer Opfer.

Die neue Serie „Furious“ begleitet ab dem 27. Juli die FBI-Agentin Alice Black bei der Jagd auf eine rätselhafte Serienmörderin. Während sich ihre Wege immer stärker kreuzen, verschwimmen die Grenzen zwischen Gerechtigkeit und Verbrechen.

Neustarts bei Disney+ im Juli:

1. Juli

Marvel Animation „X-Men 97” – Staffel 2 (Marvel)

– Staffel 2 (Marvel) Flex X Cop – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)

– Staffel 1 (Hulu) (OV/UT) Abandonados: Im Stich gelassen – Staffel 1 (OV/UT) (Hulu)

– Staffel 1 (OV/UT) (Hulu) Would you marry me – Staffel 1 (Hulu)

3. Juli

The Simpsons: Simpsley (Disney+ Exclusive Episode)

4. Juli

The Husband – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)

5. Juli

National Geographics „Hammerhaie hautnah mit Bertie Gregory” (National Geographic)

8. Juli

Shifting Gears – Staffel 2 (Disney)

– Staffel 2 (Disney) Squatters: Get the F*** out of my House – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)

– Staffel 1 (Hulu) (OV/UT) Bluey Sammlung – Staffel 1 (Disney)

14. Juli

R.J. Decker – Staffel 1 (Hulu)

15. Juli

The Cult of NatureBoy – Staffel 1 (Hulu)

– Staffel 1 (Hulu) Grey’s Anatomy – Staffel 22 (Neue Episoden)

17. Juli

Descendants: Wicked Wonderland (Disney)

20. Juli

King of the Hill – Staffel 15

22. Juli

9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9 (Neue Episoden)

23. Juli

Pompeji mit Tom Hiddleston (National Geographic)

27. Juli

Furious – Staffel 1 (Hulu)

Neue Katalogtitel bei Disney+ im Juli:

1. Juli

Dirty Dancing

Paper & Glue

Sir Alex Ferguson: Nie aufgeben

The Sparks Brothers

3. Juli

Weiße Haie vor Kanada (National Geographic)

8. Juli

Haiangriffen auf der Spur – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Naruto – Staffel 3

– Staffel 3 Sofia die Erste: Königliche Zauberschule – Staffel 1 (Disney)

– Staffel 1 (Disney) Sofia die Erste: Magische Freunde (Kurzgeschichten) – Staffel 1 (Disney)

15. Juli

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 5 (National Geographic)

– Staffel 5 (National Geographic) Waustelle – Alle Pfoten packen an – Staffel 2 (Disney)

– Staffel 2 (Disney) SuperKitties – Staffel 3 (Neue Episoden) (Disney)

– Staffel 3 (Neue Episoden) (Disney) Liar – Staffel 1

– Staffel 1 Charlotte Link – Die Betrogene

Monsieur Blake zu Diensten

Giant Little Ones

Jesus Rolls – Niemand verarscht Jesus

So ist das Leben – Life Itself

Liebe ist…

Die Macht des Bösen

Rebel in the Rye

Romance & Cigarettes

A United Kingdom – Ihre Liebe verändert die Welt

Immer Ärger mit Grandpa

Die Frau in Gold

20. Juli

Beyblade X – Staffel 2

22. Juli