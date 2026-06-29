18 Originals und 28 Katalogtitel
Disney+: Diese Filme und Serien starten im Juli
Nach Netflix und Prime Video hat auch Disney+ eine Liste mit den für den kommenden Monat geplanten Neuerscheinungen freigegeben. Im Juli erhalten Abonnenten des Videodienstes Zugriff auf 18 neue Original-Produktionen, zudem wird die Auswahl um 28 neue Katalogtitel erweitert.
Zu den Highlights gehört laut Disney+ die a dem 8. Juli verfügbare zweite Staffel von „Shifting Gears“. Die Serie erzählt von Matt, einem verwitweten Besitzer einer Oldtimer-Werkstatt. Als seine entfremdete Tochter Riley mit ihren beiden Kindern bei ihm einzieht, muss sich die Familie neu zusammenfinden. Mit Tim Allen, Kat Dennings, Seann William Scott, Daryl Chill Mitchell, Maxwell Simkins und Barrett Margolis.
Am 14. Juli läuft die Hulu-Serie „R.J. Decker“ bei Disney+ an. Nach seiner Haftentlassung arbeitet der frühere Pressefotograf R.J. Decker als Privatdetektiv in Südflorida. Unterstützt von alten Bekannten übernimmt er ungewöhnliche Fälle, während ihn seine Vergangenheit einzuholen droht.
Die Serie „The Cult of NatureBoy“ erzählt ab den 15. Juli die Geschichte von Eligio Bishop alias NatureBoy. Aus einer über soziale Medien aufgebauten Gemeinschaft entwickelt sich ein von Gewalt, Manipulation und Zwang geprägter Kult, der 2024 mit seiner lebenslangen Haftstrafe endet.
In „Descendants: Wicked Wonderland“ geraten Red und Chloe ab dem 17. Juli durch die Folgen ihrer Zeitreise erneut in Gefahr. Gemeinsam mit neuen Verbündeten stellen sie sich einem neuen Gegner, um die Herzkönigin und das Wunderland zu retten.
National Geographics ist ab dem 23. Juli mit „Pompeji mit Tom Hiddleston“ bei Disney+ am Start. Der Schauspieler rekonstruiert gemeinsam mit Experten die letzten Stunden vor dem Ausbruch des Vesuvs. Neue archäologische Erkenntnisse zeichnen dabei ein differenzierteres Bild der Katastrophe und ihrer Opfer.
Die neue Serie „Furious“ begleitet ab dem 27. Juli die FBI-Agentin Alice Black bei der Jagd auf eine rätselhafte Serienmörderin. Während sich ihre Wege immer stärker kreuzen, verschwimmen die Grenzen zwischen Gerechtigkeit und Verbrechen.
Neustarts bei Disney+ im Juli:
1. Juli
- Marvel Animation „X-Men 97” – Staffel 2 (Marvel)
- Flex X Cop – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)
- Abandonados: Im Stich gelassen – Staffel 1 (OV/UT) (Hulu)
- Would you marry me – Staffel 1 (Hulu)
3. Juli
- The Simpsons: Simpsley (Disney+ Exclusive Episode)
4. Juli
- The Husband – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)
5. Juli
- National Geographics „Hammerhaie hautnah mit Bertie Gregory” (National Geographic)
8. Juli
- Shifting Gears – Staffel 2 (Disney)
- Squatters: Get the F*** out of my House – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)
- Bluey Sammlung – Staffel 1 (Disney)
14. Juli
- R.J. Decker – Staffel 1 (Hulu)
15. Juli
- The Cult of NatureBoy – Staffel 1 (Hulu)
- Grey’s Anatomy – Staffel 22 (Neue Episoden)
17. Juli
- Descendants: Wicked Wonderland (Disney)
20. Juli
- King of the Hill – Staffel 15
22. Juli
- 9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9 (Neue Episoden)
23. Juli
- Pompeji mit Tom Hiddleston (National Geographic)
27. Juli
- Furious – Staffel 1 (Hulu)
Neue Katalogtitel bei Disney+ im Juli:
1. Juli
- Dirty Dancing
- Paper & Glue
- Sir Alex Ferguson: Nie aufgeben
- The Sparks Brothers
3. Juli
- Weiße Haie vor Kanada (National Geographic)
8. Juli
- Haiangriffen auf der Spur – Staffel 1 (National Geographic)
- Naruto – Staffel 3
- Sofia die Erste: Königliche Zauberschule – Staffel 1 (Disney)
- Sofia die Erste: Magische Freunde (Kurzgeschichten) – Staffel 1 (Disney)
15. Juli
- Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 5 (National Geographic)
- Waustelle – Alle Pfoten packen an – Staffel 2 (Disney)
- SuperKitties – Staffel 3 (Neue Episoden) (Disney)
- Liar – Staffel 1
- Charlotte Link – Die Betrogene
- Monsieur Blake zu Diensten
- Giant Little Ones
- Jesus Rolls – Niemand verarscht Jesus
- So ist das Leben – Life Itself
- Liebe ist…
- Die Macht des Bösen
- Rebel in the Rye
- Romance & Cigarettes
- A United Kingdom – Ihre Liebe verändert die Welt
- Immer Ärger mit Grandpa
- Die Frau in Gold
20. Juli
- Beyblade X – Staffel 2
22. Juli
- Die Bergretter – Staffel 17
- Crystal Wall – Staffel 1