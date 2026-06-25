Wir haben die Juli-Neuzugänge bei Netflix für euch. Im kommenden Monat erweitert der Videodienst sein Angebot um rund 50 Filme und Serienstaffeln. Wie gewohnt reicht das Angebot von Comedy über Dramen bis hin zu Dokumentationen. Für einen Teil davon haben wir unten die Trailer eingebettet. Leider sind nur die wenigsten davon auf Deutsch verfügbar.

Netflix-Highlights im Juli

Unter den neuen Eigenproduktionen von Netflix findet sich das auf einer wahren Begebenheit basierende Drama „23.000 Leben“, in dem eine Gruppe junger Menschen Flüchtende auf dem Mittelmeer rettet und dabei in einen Konflikt mit ihren Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit gerät.

In „Enola Holmes 3“ will die Detektivin eigentlich für ihre eigene Hochzeit nach Malta reisen, wird dort aber in einen gefährlichen Fall um ihren verschwundenen Bruder Sherlock verstrickt.

„Sommer ’36“ spielt an der französischen Riviera. Dort werden in einem Luxushotel vier unterschiedliche Frauen in einen Mordfall an einem mächtigen Staatsanwalt verwickelt.

Mit „Sparks of Tomorrow“ hat Netflix eine neue Anime-Produktion am Start. Hier suchen zwei ungleiche Verbündete nach einem verschwundenen Katalog mit großer Bedeutung.

Als Serienstart bringt „Unsere kleine Farm“ die Familie Ingalls für einen Neustart in den Wilden Westen. Dort lernt das Quartett, das die Freude an der Natur eng mit dem Kampf ums Überleben verbunden ist.

„72 Hours“ ist ein neuer Comedy-Film, in dem sich ein 42-jähriger Geschäftsmann plötzlich als Teil eines Jungesellenabschieds wiederfindet und mit den Mittzwanzigern drei Tage lang um die Häuser zieht.

Den Film „The Bombing of Pan Am 103“ hat Netflix von der BBC übernommen. Nach einer wahren Geschichte arbeiten hier die örtliche Polizei und das FBI zusammen, um die Verantwortlichen für den 1988 beim schottischen Lockerbie verübten Bombenanschlag auf einen Transatlantikflug zu finden.

Die Juli-Neuzugänge bei Netflix nach Datum:

1. Juli

Sommer '36: August 1936 in Nizza: Vier ziemlich unterschiedliche Frauen werden in den Mord an einem mächtigen Staatsanwalt im luxuriösen Riviera-Hotel verwickelt.

August 1936 in Nizza: Vier ziemlich unterschiedliche Frauen werden in den Mord an einem mächtigen Staatsanwalt im luxuriösen Riviera-Hotel verwickelt. Worst Neighbor Ever – Tödliche Nachbarschaft: Diese eindringliche Dokuserie schildert die wahren Geschichten von Nachbar*innen, die außer Kontrolle gerieten, von Betrugsmaschen bis hin zu gewaltsamer Vergeltung.

Diese eindringliche Dokuserie schildert die wahren Geschichten von Nachbar*innen, die außer Kontrolle gerieten, von Betrugsmaschen bis hin zu gewaltsamer Vergeltung. Enola Holmes 3: Detektivin Enola Holmes reist für ihre Vermählung nach Malta. Dort werden ihre Hochzeitspläne jedoch aus der Bahn geworfen, als Sherlock verschwindet und sie in einen gefährlichen Fall verstrickt wird.

Detektivin Enola Holmes reist für ihre Vermählung nach Malta. Dort werden ihre Hochzeitspläne jedoch aus der Bahn geworfen, als Sherlock verschwindet und sie in einen gefährlichen Fall verstrickt wird. Das Boot – The Director's Cut: Für sechs Oscars nominierte Verfilmung des gleichnamigen Romans unter der Regie von Wolfgang Petersen über die Besatzung eines deutschen U-Boots im 2. Weltkrieg.

Für sechs Oscars nominierte Verfilmung des gleichnamigen Romans unter der Regie von Wolfgang Petersen über die Besatzung eines deutschen U-Boots im 2. Weltkrieg. TESTO: Fünf Häftlinge verüben im Freigang einen Banküberfall, bei dem ein Fehlgriff im Tresorraum ihren Plan durcheinanderbringt und zu einer hochriskanten Geiselnahme führt.

2. Juli

Super Subbu: Der glücklose Subbu soll in einem feindseligen Dorf Sexualkundeunterricht geben und muss erfolgreich sein, ohne den Zorn seines konservativen Vaters auf sich zu ziehen.v

Der glücklose Subbu soll in einem feindseligen Dorf Sexualkundeunterricht geben und muss erfolgreich sein, ohne den Zorn seines konservativen Vaters auf sich zu ziehen.v Survival of the Thickest – Staffel 3: Ganz oben angekommen in der Welt der Designermode lässt sich Mavis auf ein neues Abenteuer ein, als sie und Luca eine Familie gründen wollen.

Ganz oben angekommen in der Welt der Designermode lässt sich Mavis auf ein neues Abenteuer ein, als sie und Luca eine Familie gründen wollen. Human Vapor: Ein Todesfall live im Fernsehen. Ein Schuldiger, der sich in Gas auflöst. Dahinter ein geheimes Projekt, dem Wehrlose zum Opfer fielen. Ein Ermittler will die Wahrheit aufdecken.

5. Juli

Sparks of Tomorrow: In einer alternativen Vergangenheit schließt sich ein ungleiches Duo zusammen, um einen verschwundenen Katalog zu finden, der den verqualmten Straßen Kyotos Strom bringen könnte.

In einer alternativen Vergangenheit schließt sich ein ungleiches Duo zusammen, um einen verschwundenen Katalog zu finden, der den verqualmten Straßen Kyotos Strom bringen könnte. 22 Bahnen: Als eine begabte Mathestudentin die Chance erhält, ihre Träume zu verwirklichen, stellt sich die Frage, wer sich dann um ihre kleine Schwester kümmert.

7. Juli

Better Late Than Single – Staffel 2: Eine neue hoffnungsvolle Gruppe zieht ins Dorf der ewigen Singles, sammelt Erfahrungen und erlebt die Liebe und die damit verbundenen Gefühle.

Eine neue hoffnungsvolle Gruppe zieht ins Dorf der ewigen Singles, sammelt Erfahrungen und erlebt die Liebe und die damit verbundenen Gefühle. Jeff Arcuri: Nice to Meet You: In diesem Special mit Zuschauerbeteiligung stellt Jeff Arcuri bei den Themen Ehestreiche und Internet-Trolle seinen schlagfertigen Witz unter Beweis.

In diesem Special mit Zuschauerbeteiligung stellt Jeff Arcuri bei den Themen Ehestreiche und Internet-Trolle seinen schlagfertigen Witz unter Beweis. Mortdecai – Der Teilzeitgauner: Der weltgewandte, kultivierte Lord Charlie Mortdecai ist ein Aristokrat – und ein mittelloser, tollpatschiger Kunstbetrüger, der die russische Mafia verärgert hat.

8. Juli

Salcedo, Leather, and Boogaloo: Martín Salcedo bringt nichts so leicht aus der Ruhe – bis Verónica Pinilla und Quiebra Canto Drogen, Alkohol und Gefahr ins Spiel bringen.

Martín Salcedo bringt nichts so leicht aus der Ruhe – bis Verónica Pinilla und Quiebra Canto Drogen, Alkohol und Gefahr ins Spiel bringen. Thunder 3: Die völlig gewöhnlichen Schüler Pyontaro, Hiroshi und Tsubame geraten in ein außergewöhnliches Abenteuer, als Pyontaros kleine Schwester vermisst wird.

Die völlig gewöhnlichen Schüler Pyontaro, Hiroshi und Tsubame geraten in ein außergewöhnliches Abenteuer, als Pyontaros kleine Schwester vermisst wird. Ich habe keine Angst: Als ein zehnjähriger Junge einen erschreckenden Fund macht, lernt er die brutale Realität des Lebens, des Überlebens und eine Stadt am Abgrund kennen.

Als ein zehnjähriger Junge einen erschreckenden Fund macht, lernt er die brutale Realität des Lebens, des Überlebens und eine Stadt am Abgrund kennen. Bis zum Ende: Sie tat alles, um Mutter zu werden. Als ihr junger Sohn erkrankt, schreckt Jada für die rettende Organspende vor nichts zurück.

9. Juli

Unsere kleine Farm: Familie Ingalls beginnt ein neues Leben im Wilden Westen, wo die Freude an der Natur und der Kampf ums Überleben eng miteinander verbunden sind.

10. Juli

Ikka: Da das Leben eines geliebten Menschen auf dem Spiel steht, ist ein renommierter Anwalt gezwungen, einen Mann zu verteidigen, den er für schuldig hält.

Da das Leben eines geliebten Menschen auf dem Spiel steht, ist ein renommierter Anwalt gezwungen, einen Mann zu verteidigen, den er für schuldig hält. Miguel Ángel Blanco: 48 Stunden, die Spanien veränderten: Diese Doku beleuchtet, wie die Entführung von Miguel Ángel Blanco 1997 Angst in kollektiven Widerstand verwandelte und Spaniens Kampf gegen den Terror der ETA prägte.

Diese Doku beleuchtet, wie die Entführung von Miguel Ángel Blanco 1997 Angst in kollektiven Widerstand verwandelte und Spaniens Kampf gegen den Terror der ETA prägte. Costa Concordia: Albtraum auf See: Diese packende Doku rekonstruiert den Schiffbruch einer Luxuskreuzfahrt im Jahr 2012 anhand bisher unveröffentlichten Filmmaterials und Berichten von Überlebenden.

Diese packende Doku rekonstruiert den Schiffbruch einer Luxuskreuzfahrt im Jahr 2012 anhand bisher unveröffentlichten Filmmaterials und Berichten von Überlebenden. RoboCop: In dieser Neuauflage des Sci-Fi-Klassikers aus den 1980ern wird ein Polizist bei einem Einsatz schwer verletzt und in einen experimentellen Cyborg transformiert.

11. Juli

The Apartment Job: Der ehemalige Anführer einer Gang und eine aufstrebende Anwältin planen, die Rücklagen einer Wohnungsanlage zu stehlen – und decken dabei weitreichende Korruption auf.

12. Juli

Love Is Blind: UK – After the Altar: Die Teilnehmer der zweiten Staffel und einige Favoriten aus der ersten Staffel erzählen von den Höhen und Tiefen ihres Lebens abseits der Pods, darunter Scheidungen, Neuanfänge und unerledigte Angelegenheiten.

13. Juli

Hot Ones: Extra Heat: In dieser exklusiven neuen Sonderreihe „Hot Ones: Extra Heat“ müssen prominente Gäste pikante Fragen beantworten, während sie noch schärfere Chickenwings essen.

In dieser exklusiven neuen Sonderreihe „Hot Ones: Extra Heat“ müssen prominente Gäste pikante Fragen beantworten, während sie noch schärfere Chickenwings essen. Golden Kamuy -The Abashiri Prison Raid-: In einem heftigen Kampf um den Ainu-Goldschatz machen sich Asirpa und Sugimoto zum Abashiri-Gefängnis auf, wo sie Noppera-Bo und die Wahrheit über ihren Vater erwarten.

14. Juli

Quarterback – Staffel 3: Die erfolgreiche Netflix-Serie kehrt mit Staffel 3 zurück und gewährt den Zuschauern exklusiven, noch nie dagewesenen Einblick in das Leben von vier Quarterbacks während der NFL-Saison 2025.

Die erfolgreiche Netflix-Serie kehrt mit Staffel 3 zurück und gewährt den Zuschauern exklusiven, noch nie dagewesenen Einblick in das Leben von vier Quarterbacks während der NFL-Saison 2025. MLB Home Run Derby 2026: Die besten Schlagmänner im Baseball messen ihre Kräfte live im Citizens Bank Park in Philadelphia und wollen mit ihren Homeruns Ruhm erlangen.

15. Juli

The Ultimatum: Marry or Move On – Staffel 4: Ja oder nein? Sechs Paare stellen ihre Liebe auf die Probe und finden heraus, ob sie nach einem Monat mit neuen Partnern weiterhin heiraten wollen.

Ja oder nein? Sechs Paare stellen ihre Liebe auf die Probe und finden heraus, ob sie nach einem Monat mit neuen Partnern weiterhin heiraten wollen. Tod auf dem Nil: In dieser hochkarätig besetzten Agatha-Christie-Verfilmung ermittelt Hercule Poirot im Fall einer ermordeten jungen Erbin an Bord eines luxuriösen Flussdampfers.

16. Juli

The Hawk: Golf-Legende Lonnie „The Hawk“ Hawkins jagt auf den letzten Löchern seiner Karriere einem letzten großen Titel nach – und reißt alle, die er liebt, mit ins Chaos.

Golf-Legende Lonnie „The Hawk“ Hawkins jagt auf den letzten Löchern seiner Karriere einem letzten großen Titel nach – und reißt alle, die er liebt, mit ins Chaos. Me Before Me: Ein Schulprojekt zur Familiengeschichte veranlasst einen strebsamen Teenager dazu, die schwierige Beziehung mit seinem Vater zu kitten, bevor es zu spät ist.

Ein Schulprojekt zur Familiengeschichte veranlasst einen strebsamen Teenager dazu, die schwierige Beziehung mit seinem Vater zu kitten, bevor es zu spät ist. Love You So Bad: Im letzten Studienjahr plant die Studentin Savannah Rache an ihrem untreuen Ex, indem sie vorgibt, mit seinem absoluten Gegenteil zusammen zu sein – doch echte Gefühle bringen ihren Plan bald ins Wanken.

17. Juli

Die Karte der Sehnsüchte: Vor ihrem Tod entwickelt Lucy ein Spiel für ihre Schwester Greta, das sie auf eine Selbstfindungsreise schickt – und zum charmanten Will Tucker.

Vor ihrem Tod entwickelt Lucy ein Spiel für ihre Schwester Greta, das sie auf eine Selbstfindungsreise schickt – und zum charmanten Will Tucker. The East Palace: Ein Mann mit Verbindung zur Geisterwelt und eine Hofdame, die die Toten hören kann, werden vom König in den Palast zitiert, um dunkle Geheimnisse zu lüften.

Ein Mann mit Verbindung zur Geisterwelt und eine Hofdame, die die Toten hören kann, werden vom König in den Palast zitiert, um dunkle Geheimnisse zu lüften. 23 000 Leben: Eine Gruppe junger Menschen sticht in See, um Flüchtende auf dem Mittelmeer zu retten. Bei dieser Mission gerät ihr Vertrauen in Recht und Gerechtigkeit jedoch ins Wanken.

Eine Gruppe junger Menschen sticht in See, um Flüchtende auf dem Mittelmeer zu retten. Bei dieser Mission gerät ihr Vertrauen in Recht und Gerechtigkeit jedoch ins Wanken. Heartstopper Forever: Ein neues Schuljahr beginnt und während sich Nick und Charlies Beziehung vertieft, kommen Gedanken auf, wie ihr Leben nach dem Ende der Schulzeit aussehen könnte.

Ein neues Schuljahr beginnt und während sich Nick und Charlies Beziehung vertieft, kommen Gedanken auf, wie ihr Leben nach dem Ende der Schulzeit aussehen könnte. Deseo – Verlangen: Als eine verheiratete Anwältin eine Affäre mit dem Schwimmlehrer ihrer Tochter beginnt, wird aus der heißen Romanze ein perfides Spiel, bei dem jeder auf Rache aus ist.

18. Juli

Spooky in Love

21. Juli

Bill Maher: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor:

WWE: Unreal – Staffel 3: Wie sieht die Zukunft des Wrestlings aus, jetzt wo sich John Cena zur Ruhe setzt und der Ring von Verletzungen heimgesucht wird? Ein Blick hinter die Kulissen der WWE-Spektakel.

22. Juli

GIGN: Nach dem Überraschungsangriff auf seine Einheit leitet ein Polizist, der sich zurückziehen wollte, eine riskante Mission, bei der er mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird.

Nach dem Überraschungsangriff auf seine Einheit leitet ein Polizist, der sich zurückziehen wollte, eine riskante Mission, bei der er mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. A Toxic Love Story

23. Juli

Ransom Canyon – Staffel 2: Können Staten und Quinn mit riskanten Aktivitäten Ransom Canyon zu neuem Wohlstand verhelfen? Und wie steht es um ihre wahren Gefühle füreinander?

Können Staten und Quinn mit riskanten Aktivitäten Ransom Canyon zu neuem Wohlstand verhelfen? Und wie steht es um ihre wahren Gefühle füreinander? Kaulitz & Kaulitz – Staffel 3: Arzttermine, ein stürmisches Hochzeitsfest und die Geister der Vergangenheit: Für die Zwillinge schlägt die Stunde der Wahrheit. Auf dem Weg zurück zu ihren Anfängen müssen sie herausfinden, wer sie wirklich sind – und was sie als Geschwister noch zusammenhält.

Arzttermine, ein stürmisches Hochzeitsfest und die Geister der Vergangenheit: Für die Zwillinge schlägt die Stunde der Wahrheit. Auf dem Weg zurück zu ihren Anfängen müssen sie herausfinden, wer sie wirklich sind – und was sie als Geschwister noch zusammenhält. The Debt Collector: Von alten Fehlern und einer unheilbaren Krankheit geplagt, kehrt ein ehemaliger Schuldeneintreiber zurück in die Unterwelt, um den Opfern einer brutalen Organisation zu helfen.

24. Juli

72 HOURS: Ein 40-jähriger Geschäftsmann mit beruflichen Problemen wird plötzlich Teil eines Junggesellenabschieds und schließt sich drei Tage lang einer Gruppe Mittzwanziger an.

Ein 40-jähriger Geschäftsmann mit beruflichen Problemen wird plötzlich Teil eines Junggesellenabschieds und schließt sich drei Tage lang einer Gruppe Mittzwanziger an. Eine verworrene Wahrheit: Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter kehrt Ruth nach Hause zurück. Das merkwürdige Verhalten ihres Vaters veranlasst sie jedoch dazu, das Geschehene zu hinterfragen.

28. Juli

Mary Beth Barone: Galaxy Brain: Sind Ex-Besties die schlimmste Art von Ex und können Dating-Apps die Demokratie retten? Mary Beth Barone liefert in diesem cleveren Special die Antworten.

29. Juli

Proyecto Final: Neue Schule, neuer Start – bis durch fiese Angriffe im Internet und den Plan eines Klassenkameraden eine gefährliche Verbindung entsteht, die Tamara zu einer Verwandlung treibt.

Neue Schule, neuer Start – bis durch fiese Angriffe im Internet und den Plan eines Klassenkameraden eine gefährliche Verbindung entsteht, die Tamara zu einer Verwandlung treibt. Fúria – Rasende Wut: Ein verletzter Mann mit Gedächtnisverlust findet bei einem MMA-Coach Zuflucht und tritt in den Ring, hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und einer gefährlichen Vergangenheit.

30. Juli