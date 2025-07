Neu bei Netflix: Diese Filme und Serien kommen im August 2025

Auch im August setzt Netflix auf eine ziemlich abwechslungsreiche Kataloerweiterung mit Neuerscheinungen aus unterschiedlichen Genres. Die Palette reicht von Mystery-Serien über düstere Thriller bis hin zu romantischen Dramen und animierter Comedy.

Fans bekannter Formate können sich im August ebenso auf neue Inhalte freuen wie Abo-Rückkehrer, die auf der Suche nach frischen Stoffen sind.

Rückkehr nach Nevermore

Den Anfang macht am 1. August das Liebesdrama „My Oxford Year“. Erzählt wird die Geschichte einer jungen Amerikanerin, die sich während ihres Studiums an der traditionsreichen Universität nicht nur in die Literatur, sondern auch in einen charismatischen Dozenten verliebt.

Bereits wenige Tage später, am 6. August, startet die zweite Staffel der Mystery-Serie „Wednesday“. Die Hauptfigur, gespielt von Jenna Ortega, muss sich erneut mit dunklen Kräften auseinandersetzen. Teil zwei der Staffel soll später im Jahr folgen.

Am 13. August erscheint mit „Fixed“ eine Animationskomödie für Erwachsene, in der ein Hund nach einem verstörenden Tierarztbesuch beschließt, noch ein letztes Mal das Leben in vollen Zügen zu genießen. Gleich am Tag darauf beginnt die neue Serie „Im Dreck“, die den Alltag in einem Frauengefängnis thematisiert und den Fokus auf ein fragiles Bündnis zwischen fünf Insassinnen legt.

Thriller, Komödien und True Crime

Mit „Night Always Comes“ startet am 15. August ein düsterer Thriller, in dem eine junge Frau in nur einer Nacht eine hohe Geldsumme auftreiben muss. Nur wenige Tage später, ab dem 19. August, blickt die Dokuserie „America’s Team“ hinter die Kulissen des American Football. Im Mittelpunkt steht das Team der Dallas Cowboys sowie die Rolle ihres langjährigen Besitzers Jerry Jones.

Ebenfalls im Thriller-Genre angesiedelt ist „Hostage“ (ab 21. August), in dem politische Entführungen auf internationaler Ebene gleich zwei Regierungschefinnen unter Druck setzen. Am selben Tag erscheint mit „Fall For Me“ ein deutschsprachiger Netflix-Film, der sich um eine Dreiecksbeziehung mit psychologischem Tiefgang dreht.

Zum Monatsende hin folgt ein weiterer Neustart: „The Thursday Murder Club“ (28. August) bringt britischen Humor in ein Seniorenheim, wo eine Gruppe Rentner versucht, einen Mordfall aufzuklären.

Neue Serien im August 2025

1. August

Perfect Match: Staffel 3 Singles aus dem Netflix Reality-Universum und darüber hinaus planen und entwickeln Strategien für ihren Weg zu einer dauerhaften Liebesbeziehung in dieser pikanten Dating-Show.

2. August

Beyond the Bar Eine junge Anwältin mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit beginnt ihre Arbeit bei einer angesehenen Anwaltskanzlei unter einem kalten, anspruchsvollen Mentor.

5. August

SEC Football: An jedem verdammten Samstag Diese ungefilterte Dokuserie begleitet die besten Spieler und Trainer des College-Footballs und wirft einen Blick hinter die Kulissen der SEC-Saison 2024.

6. August

Wednesday: Staffel 2 Teil 1 Wednesday kämpft darum, ihre übernatürlichen Kräfte wiederzuerlangen, um Enid und andere in Nevermore vor dem Tod zu bewahren.

12. August

Final Draft 25 Sportler*innen, meist im Ruhestand, wollen 30 Mio. Yen gewinnen und ihre zweite Karriere starten. Bestehen sie die schwierigen mentalen und körperlichen Challenges?

13. August

Love Is Blind: UK: Staffel 2 Eine neue Gruppe Singles sucht im Vereinigten Königreich nach der großen Liebe, ohne sich je gesehen zu haben. Wer schafft es von den Pods bis zum Traualtar?

Saare Jahan Se Accha: The Silent Guardians Ein indischer Spion muss seinen Gegenspieler auf der anderen Seite der Grenze mit Köpfchen und Können bekämpfen, um das Atomwaffenprogramm des Nachbarlandes zu sabotieren.

Young Millionaires Als vier Jugendliche in Marseille den Jackpot gewinnen, stürzt ihr friedliches Leben ins Chaos. Wer hätte gedacht, dass es ein Albtraum sein kann, jung und reich zu sein?

14. August

Im Dreck Fünf Frauen in einem unbarmherzigen Gefängnis knüpfen nach einer Nahtoderfahrung eine einzigartige Verbindung … bis Korruption und Revierkämpfe sie zu zerstören drohen.

Miss Governor: Staffel 1 Teil 2 Bei ihrem Streben nach politischem Erfolg schlägt sich Mississippis erste Schwarze Vizegouverneurin auch noch mit ihrer schrägen Familie und ihrem konservativen Chef herum.

20. August

Ströme des Schicksals Als eine Teenagerin von einem Sexhandelsring verschleppt wird, machen sich ein Flusspirat und eine mutige Mutter unabhängig voneinander auf die Suche – bis sich ihre Wege kreuzen.

21. August

Hostage Als der Mann der britischen Premierministerin entführt wird und die französische Präsidentin Drohungen erhält, stehen beide Frauen vor einer unmöglichen Entscheidung.

Death Inc.: Staffel 3 Als der Gründer des Bestattungsunternehmens Torregrosa stirbt, ist seine intrigante rechte Hand bereit, das Unternehmen zu übernehmen. Doch die Witwe des Inhabers hat andere Pläne.

22. August

Long Story Short Vom Schöpfer von „BoJack Horseman“ kommt diese animierte Komödie über eine Familie, in der die Geschwister von der Kindheit bis zum Erwachsensein und wieder zurück begleitet werden.

28. August

Ich und die Walter Boys: Staffel 2 Jackie will in Silver Falls einen Neuanfang wagen. Eine Garantie auf zweite Chancen gibt es jedoch keine und ihre Gefühle und Kleinstadt-Spannungen stehen ihr dabei im Weg.

29. August

Zwei Gräber Als das Verschwinden zweier Teenager ein ruhiges Städtchen erschüttert, riskiert eine verzweifelte Großmutter alles, um die Wahrheit herauszufinden und Rache zu nehmen.

31. August

Aema Eine bekannte Schauspielerin und eine Newcomerin stellen sich furchtlos den Realitäten, die sich während der Produktion eines Erotikfilms hinter dem Rampenlicht verbergen, der die koreanische Filmindustrie in den 1980er Jahren erschütterte.

Neue Filme im August 2025

1. August

My Oxford Year Eine ehrgeizige Amerikanerin erfüllt sich ihren Traum vom Studium in Oxford – und verliebt sich in einen charmanten britischen Poesiedozenten mit einem Geheimnis, das ihr perfekt geplantes Leben auf den Kopf stellen könnte.

Young Guns II – Blaze of Glory Auf Billy the Kid ist ein Kopfgeld ausgesetzt, weshalb er nach Mexiko flieht. Dort werden er und seine Kumpanen jedoch bereits von Pat Garrett gesucht.

Nicht schuldig Eine alleinerziehende Mutter wird als Jurymitglied für einen hochkarätigen Prozess ausgewählt und muss eine qualvolle Entscheidung treffen, als das Leben ihres Sohnes bedroht wird.

Die Indianer von Cleveland Eine bunt zusammengewürfelte Truppe schließt sich zusammen, um allen Widrigkeiten zum Trotz den Plan des neuen Baseballclub-Besitzers in Cleveland zu vereiteln.

The Commuter Als ein Versicherungsmakler wie üblich mit der Bahn zur Arbeit fährt, macht ihm eine mysteriöse Frau ein verdächtig lukratives Angebot, das er nicht abschlagen kann.

2. August

Batmans Rückkehr Der Superheld bekämpft einen korrupten Industriellen und einen Gangsterboss, der Gotham an sich reißen will, und lernt die rätselhafte und rachsüchtige Catwoman kennen.

7. August

Self Reliance – Allein sein verboten Ein Einzelgänger nimmt an einer Reality-Show teil, in der er getötet wird, wenn er je alleine ist. Also sollen ihm andere Gesellschaft leisten und ihn am Leben halten.

8. August

Stolen: Der große Diamantenraub in Antwerpen Antwerpen, 2003. Eine Diebesbande raubt das hoch gesicherte Diamond Center aus. Wer steckte hinter einem der weltweit größten Raubzüge – und wie konnte er gelingen?

Almania Der kleinliche Lehrer Frank Stimpel wird an eine Brennpunktschule versetzt, wo er schnell feststellen muss, dass seine Vorurteile ihm öfter im Weg stehen als gedacht.

12. August

Barbie Als eine Identitätskrise ihr unbeschwertes Leben bedroht, besucht Barbie die echte Welt und lernt, wie schwierig es ist, einfach eine Frau zu sein – oder einfach nur Ken.

13. August

Fixed Nachdem ein Hund erfährt, dass er kastriert wird, hat er 24 Stunden Zeit, um ein letztes Abenteuer mit seinen vierbeinigen Freunden in dieser schlüpfrigen Komödie für Erwachsene zu erleben.

Songs From the Hole Dieses preisgekrönte visuelle Doku-Album zeigt, wie JJ '88 in Einzelhaft Hoffnung und Heilung beim Songschreiben findet, nachdem er mit 15 zu lebenslanger Haft verurteilt wird.

14. August

Mononoke The Movie: Chapter II – The Ashes of Rage Der Medizinverkäufer kehrt zurück, als der Edo-Harem vor einer neuen Krise steht, die von Familienfehden, innerem Aufruhr und blankem Neid gespeist wird und einen wütenden Geist heraufbeschwört.

15. August

Night Always Comes Um ihre Familie vor der Zwangsräumung zu bewahren, stürzt sich eine Frau in eine verzweifelte und zunehmend gefährliche nächtliche Suche, um 25.000 Dollar aufzutreiben.

Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser In dieser provokativen Dokuserie enthüllen ehemalige Teilnehmer*innen und Produzent*innen die harte, schädliche Wahrheit hinter dem Erfolg von „The Biggest Loser“.

Das Echo der Überlebenden: Schreckensereignisse in Korea Diese Dokuserie enthüllt die grauenvollen Geschichten derer, die Koreas düsterste Kapitel überlebt haben und wirft ein Licht auf eine lange verborgene Wahrheit.

19. August

America’s Team: The Gambler and His Cowboys Mit nie zuvor gezeigtem Filmmaterial und Interviews erzählt diese Serie die Geschichte der Dallas Cowboys und Jerry Jones‘ Einfluss auf die NFL.

21. August

Fall for Me Lilli misstraut dem neuen Verlobten ihrer Schwester. Als jedoch ein attraktiver Fremder in ihr Leben tritt, stürzt sie sich selbst in eine heiße Affäre.

Gold Rush Gang Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs stellt sich ein Bandit mit seinen Gefolgsleuten seinem Erzfeind und der japanischen Armee entgegen, um einen Zug voller Gold zu überfallen.

One Hit Wonder Diese beiden Gesangstalente hatten nie viel Glück in ihrer Karriere. Jetzt riskieren sie alles für eine Chance auf Ruhm – und Liebe.

22. August

Metruk Adam – Der Verlassene Mann Nachdem er für ein Verbrechen seines Bruders in Haft war, begegnet ein Mann wieder seiner Familie und findet in seiner Nichte Hoffnung und eine neue Verbindung.

Die Wahrheit über Jussie Smollett? Von RAW, den Produzenten von „Don't F**k with Cats" und „Tinder Swindler", kommt „Die Wahrheit über Jussie Smollett?", eine schockierende, wahre Geschichte über eine angeblich gefälschte Geschichte, von der einige jetzt sagen, dass sie vielleicht doch wahr ist. Dieser fesselnde Dokumentarfilm enthält Interviews mit Polizisten, Anwälten, Journalisten, Ermittlern, die behaupten, neue Beweise für den Fall gefunden zu haben.

Batman Forever Auf Batman warten neue Gegner und ein neuer Helfer, als Millionär Bruce Wayne sich dem psychotischen Two-Face und dem Riddler stellen muss.

27. August

Fantacalcio – Fantasy Football war Schuld Als ein Mitglied ihrer Fantasy-Football-Liga an seinem Hochzeitstag verschwindet, erzählt eine bunt gemischte Gruppe von Freunden, wie es zu seinem chaotischen Junggesellenabschied kam.

28. August

The Thursday Murder Club In diesem witzigen Krimi nach einem internationalen Bestseller werden Rentner-Detektiv*innen, die mit Leidenschaft ungelöste Fälle untersuchen, in einen Mordfall verwickelt.

Bob Marley: One Love Von bescheidenen Anfängen im jamaikanischen Kingston bis zum globalen Superstar – in dieser Filmbiografie wird die Reggae-Legende Bob Marley zum Leben erweckt.

29. August

Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish Ein junges Mädchen und ihr Freund werden monatelang von einer unbekannten Telefonnummer gemobbt. Bei den Ermittlungen zu den Belästigungen stoßen die Behörden auf ein schockierendes Geheimnis, das alles, was man über den Fall zu wissen glaubte, auf den Kopf stellt.

31. August