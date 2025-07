Prime Video im August 2025: Das sind die neuen Serien und Filme

Im August startet Prime Video mit einem vielseitigen Programm aus Serien und Filmen. Zum Monatsanfang steht eine Dokumentation im Zentrum, die den Hamburger Rapper GZUZ begleitet. In „GZUZ – Licht & Schatten“ zeigt sich der Musiker zwischen Touralltag, familiären Herausforderungen und den Spuren seines früheren Lebens. Die Doku liefert eine Nahaufnahme eines Künstlers, der um ein neues Selbstverständnis ringt.



Amazons August-Highlights: „GZUZ – Licht & Schatten“ und „The Pickup“

Mit „Butterfly“ folgt am 13. August eine neue sechsteilige Spionage-Serie, die zwischen Südkorea und den USA angesiedelt ist. Im Mittelpunkt steht ein ehemaliger Geheimdienstler, der sich mit den Folgen einer alten Entscheidung konfrontiert sieht. Die Serie setzt auf psychologische Spannungen und persönliche Konflikte.

Am 25. August endet die Sci-Fi-Comedy „Upload“ mit der vierten Staffel. In der finalen Episode droht eine aus dem Ruder laufende KI die virtuelle Welt Lakeview ins Chaos zu stürzen. Die Serie spielt in einer Zukunft, in der digitale Nachleben zur Realität gehören und technische Entwicklungen den Alltag prägen.

Chaos, Romantik und ein Fluchtversuch

Die Actionkomödie „The Pickup“ bringt ab 6. August Eddie Murphy und Pete Davidson gemeinsam vor die Kamera. In ihrem Arbeitsalltag als Geldtransporter geraten sie in eine Konfrontation mit einer professionell agierenden Räuberbande. Die Handlung entwickelt sich laut Amazon in rasantem Tempo und soll klassische Genreelemente mit pointiertem Humor verknüpfen.

Romantischer wird es ab dem 20. August mit dem Film „Liebe findet uns“, einer Adaption des Romans The Map That Leads to You. Zwei junge Menschen treffen sich zufällig auf einer Europareise und stehen bald vor der Frage, ob sie dem sicheren Weg folgen oder sich auf ein offenes Abenteuer einlassen.

