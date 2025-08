ChatGPT-Gespräche sichtbar: OpenAI blockiert jetzt die Google-Suche

Schon seit Einführung der Deep Research-Funktion in den können ChatGPT-NutzerLinks zu ausgewählten Gesprächen erstellen und teilen. Diese Funktion erlaubte es, die gesamte Konversation öffentlich zugänglich zu machen, etwa um diese mit Kollegen oder Freunden zu teilen, oder über soziale Netzwerke mit der Öffentlichkeit zu diskutieren.

Dafür erhielten die Gespräche eine eigene URL im Format chatgpt.com/share/xyz123. In diesem Kontext war auch eine Option vorhanden, den Link für Suchmaschinen auffindbar zu machen.

Einige dieser geteilten Inhalte tauchten daraufhin in den Suchergebnissen von Google, Bing und anderen Suchmaschinen auf. Teilweise waren darunter harmlose oder sachliche Anfragen, etwa zu handwerklichen Fragen, Bewerbungshilfen oder wissenschaftlichen Themen. In einzelnen Fällen jedoch ließen sich durch die Inhalte Rückschlüsse auf die Identität der Absender ziehen. So konnten einzelne Nutzer anhand der Gesprächsinhalte mit etwas Aufwand identifiziert werden.

Dies sorgte für Schlagzeilen, auf die OpenAI nun reagiert hat. Zukünftig wird OpenAI die Indexierung freigegebener Gespräche durch Suchmaschinen wieder komplett unterbinden. Dies meldete OpenAIs Chief Information Security Officer auf x.com.

We just removed a feature from @ChatGPTapp that allowed users to make their conversations discoverable by search engines, such as Google. This was a short-lived experiment to help people discover useful conversations. This feature required users to opt-in, first by picking a chat… pic.twitter.com/mGI3lF05Ua

— DANΞ (@cryps1s) July 31, 2025