Gerichtlich angeordnet
Disney bestätigt Grund für eingeschränkte 4K-Wiedergabe
Die Einschränkungen bei der Bildqualität bei Disney+ beschäftigen uns schon seit Jahresbeginn. Im Januar hat der Videodienst die Verfügbarkeit von Inhalten in 4K UHD und HDR in Deutschland eingeschränkt. Jetzt bestätigt Disney, dass der Grund hierfür wie bereits vermutet in einem Rechtsstreit zu suchen ist.
In einer jetzt von Disney ausgegeben Stellungnahme zu diesem Thema werden zwar keine Details genannt. Der Konzern bestätigt jedoch, dass er gerichtlich dazu verpflichtet wurde, die Verbreitung von Inhalten in 4K UHD und HDR in Deutschland auszusetzen. Man bedauere sehr, dass man zu diesem Schritt gezwungen worden sei und arbeite intensiv daran, die Unterstützung von 4K UHD und HDR hierzulande schnellstmöglich wieder anzubieten.
In den USA in 4K UHD und HDR verfügbar, hierzulande nicht
Rechtsstreit mit InterDigital als Auslöser?
Während Disney selbst keine Angaben zum Hintergrund des Gerichtsbeschlusses macht, liegt die Vermutung nahe, dass die Angelegenheit auf ein Urteil des Landgerichts München zurückgeht. Disney wurde von dem auf Übertragungstechnologien spezialisierten Unternehmen InterDigital verklagt, dessen Patente von den Streaming-Diensten Disney+, ESPN+ und Hulu angeblich ohne Lizenz genutzt wurden. In seiner damaligen Erklärung ließ InterDigital verlauten, dass man grundsätzlich Lizenzvereinbarungen durch Verhandlungen bevorzuge. Wenn keine Einigung erzielt werde, seien jedoch auch rechtliche Maßnahmen erforderlich, um eine angemessene Vergütung für die Nutzung der eigenen Technologien zu erhalten.
Verbraucherzentrale empfiehlt Preisminderung
Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form sich die beiden Unternehmen einigen. Für Nutzer in Deutschland bedeutet dies jedoch erstmal, dass sie auch weiterhin weniger für ihr Geld erhalten, als ursprünglich zu erwarten war. Diese Meinung vertritt auch die Verbraucherzentrale Niedersachsen. Die Verbraucherschützer haben im März die Empfehlung ausgesprochen, den Preis ihres Abonnements für den Zeitraum mit reduzierter Bildqualität zu mindern und einen Teil der bereits gezahlten Beiträge zurückzuverlangen. Praktisch dürfte sich dies jedoch nur schwer durchsetzen lassen.
HDR oder Dolby Vision und HDR 10+?
HDR geht doch, oder? Ist da nicht eine Sammelklage fällig?
Nichts davon geht seit gestern mehr. Nur noch HD. Kein 4K mehr, kein HDR10 mehr. Dolby Vision ist schon etwas länger nicht mehr verfügbar.
Und wer muss jetzt Initiative zeigen? Der Kunde selber? Zumindest hat Magenta TV heute mit sofortiger Wirkung die Disney+ Premium Option auf Nachfrage gekündigt.
Jedoch wie viele Kunden zahlen noch ohne zu realisieren, dass die die gewünschte Leistung gar nicht erhalten?
Aber Kudos an ifun.de für die Info
Das ist interessant.
Mir ist das allerdings bei Apple neulich aufgefallen. Hier sind (vermutlich) alle Filme aus dem LEONINE Vertrieb nur in Full HD verfügbar, Amazon hingegen hat sie in 4K im Katalog. Weiß jemand, woran das liegt?
Bei Apple TV gibt es einige Verschlechterungen. Englische Sprachfassung ist häufiger nicht mehr enthalten, obwohl vor dem Kauf klar aufgelistet. HD anstatt 4K.
Also 4K gekauft und HD bekommen habe ich noch nie.
Bei der Sprache hatte ich einmal, dass die deutsche Tonspur nicht dabei war. Dies war aber ein Fehler. Dies habe ich beim Filmverleiher gemeldet und paar Tage später war dies gefixt.
Ja, das ist bei Leonine extrem nervig und einfach nur peinlich für Leonine.
Aber da sind es andere Gründe, die aber auch nicht genau bekannt sind. Es wird vermutet, weil man bei Apple kein extra Geld für 4K verlangen kann, was bei Amazon z.b. geht. Dort kostet die HD Version so viel wie bei Apple, die 4K Versionen aber 3€ mehr.
Dann soll Disney halt mal zahlen, wie jeder andere Streaming Dienst das ja wohl auch macht! Sonst lasst es doch ganz mit dem Streaming und vergebt die Filme an andere Dienste, dann ist endlich ruhe…. dieses gejammer über den Patentstreit kann niemand mehr hören!!!
Kauft wieder Scheiben. Genießt Filme geplant, streift nicht nur ungeplant durch irgendwelche Streamer..
Bei diesen Scheiben die Qualität gleichbleibend (ja, die gehen auch kaputt, jedoch kann man eine Sicherheitskopie anfertigen..), und ihr seid von keinem Streamer abhängig..
genießt das Leben! just my 2 cents
Leider wahr. Digitale Käufe sind ein Überraschungspaket, siehe auch oben bei Apple TV.
Platz in der Bude ist aber auch nicht zu verachten ;-))
Wenn es denn die scheiben gäbe.
Viele filme und serien gibts leider nicht auf scheibe. (Zumindest wenn man deutsches audio und 4k möchte)
Die legale Sicherheitskopie, ohne Umgehung eines Kopierschutzes, will ich sehen.
Dazu sind 4K UHD Discs preislich so hoch, dass ich da lieber bei Apple Filme in 4K kaufe und mal den ein oder anderen Lizenzverlust hinnehme. Also die theoretische Gefahr, passiert ist mir es noch nie.
Als wenn es noch so lange deine Scheiben Gebern würde. Die Tage sind bereits gezählt. Never würde ich mir eine Blu-ray kaufen.
Ich kaufe nur Disk. Klar sind die doppelt so teuer. Quali ist aber viel besser. Bild und Ton.
Und es gibt Extras.
Doppelt so teuer? Beim Start vielleicht. Ansonsten reden wir sehr häufig eher vom 3 oder 4fachen Preis.
Was bei großen Filmsammlungen mal schnell einen fünfstelligen Betrag als Unterschied darstellt.
Und nicht bei jeder Disc gibt es wirklich messbare Unterschiede zu bei Apple TV gekauften Filme.
Bei WOW geht das ganze auch ohne gerichtliche Anordnung :D
Habe das Geld (15,99 Euro) von Apple für mein Monatsabo voll erstattet bekommen.
Freunde der langen Filmabende, wen in der Beschreibung 4K, UHD etc. steht, wie soll ich erkennen was letztendlich abgespielt wird. .
*wenn