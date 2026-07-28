Die Einschränkungen bei der Bildqualität bei Disney+ beschäftigen uns schon seit Jahresbeginn. Im Januar hat der Videodienst die Verfügbarkeit von Inhalten in 4K UHD und HDR in Deutschland eingeschränkt. Jetzt bestätigt Disney, dass der Grund hierfür wie bereits vermutet in einem Rechtsstreit zu suchen ist.

In einer jetzt von Disney ausgegeben Stellungnahme zu diesem Thema werden zwar keine Details genannt. Der Konzern bestätigt jedoch, dass er gerichtlich dazu verpflichtet wurde, die Verbreitung von Inhalten in 4K UHD und HDR in Deutschland auszusetzen. Man bedauere sehr, dass man zu diesem Schritt gezwungen worden sei und arbeite intensiv daran, die Unterstützung von 4K UHD und HDR hierzulande schnellstmöglich wieder anzubieten.

In den USA in 4K UHD und HDR verfügbar, hierzulande nicht

Rechtsstreit mit InterDigital als Auslöser?

Während Disney selbst keine Angaben zum Hintergrund des Gerichtsbeschlusses macht, liegt die Vermutung nahe, dass die Angelegenheit auf ein Urteil des Landgerichts München zurückgeht. Disney wurde von dem auf Übertragungstechnologien spezialisierten Unternehmen InterDigital verklagt, dessen Patente von den Streaming-Diensten Disney+, ESPN+ und Hulu angeblich ohne Lizenz genutzt wurden. In seiner damaligen Erklärung ließ InterDigital verlauten, dass man grundsätzlich Lizenzvereinbarungen durch Verhandlungen bevorzuge. Wenn keine Einigung erzielt werde, seien jedoch auch rechtliche Maßnahmen erforderlich, um eine angemessene Vergütung für die Nutzung der eigenen Technologien zu erhalten.

Verbraucherzentrale empfiehlt Preisminderung

Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form sich die beiden Unternehmen einigen. Für Nutzer in Deutschland bedeutet dies jedoch erstmal, dass sie auch weiterhin weniger für ihr Geld erhalten, als ursprünglich zu erwarten war. Diese Meinung vertritt auch die Verbraucherzentrale Niedersachsen. Die Verbraucherschützer haben im März die Empfehlung ausgesprochen, den Preis ihres Abonnements für den Zeitraum mit reduzierter Bildqualität zu mindern und einen Teil der bereits gezahlten Beiträge zurückzuverlangen. Praktisch dürfte sich dies jedoch nur schwer durchsetzen lassen.