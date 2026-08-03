Disney+: 4K UHD kehrt zurück, HDR bleibt vorerst aus

Disney+ beginnt in Deutschland mit der Rückkehr von 4K UHD. Wie der Videodienst gegenüber ifun.de mitteilt, wurde nach den jüngsten Gerichtsurteil eine alternative technische Lösung eingeführt wurde, um die Bereitstellung von 4K-UHD- und HDR-Inhalten wieder zu ermöglichen. Zunächst stellt Disney allerdings nur die Unterstützung von 4K UHD für Disney+ Premium wieder her.

Die Einschränkung ist damit nicht vollständig vom Tisch. Disney weist ausdrücklich darauf hin, dass 4K UHD auf manchen Endgeräten weiterhin fehlen kann. Außerdem bleibt HDR vorerst deaktiviert. Der Anbieter kündigt lediglich an, die Unterstützung auf weitere Geräte ausweiten und HDR so schnell wie möglich wiederherstellen zu wollen. Einen konkreten Zeitplan nennt Disney nicht.

4K kommt zurück, HDR wartet noch

Für Abonnenten ist die Formulierung wichtig. Disney spricht nicht von einer vollständigen Wiederherstellung der früheren Bildqualität, sondern von einem begonnenen Rollout. Wer Disney+ Premium nutzt, kann also je nach Gerät wieder 4K UHD sehen, muss aber weiterhin mit Lücken rechnen. Ob eine App, ein Fernseher oder eine Streaming-Box bereits unterstützt wird, dürfte sich derzeit am zuverlässigsten direkt in der jeweiligen Disney+-App prüfen lassen.

Die neue Stellungnahme schließt an die Entwicklung der vergangenen Monate an. Disney hatte im Sommer bestätigt, dass der Dienst in Deutschland gerichtlich zur Aussetzung von 4K UHD und HDR verpflichtet wurde. Zuvor hatten die Einschränkungen bereits für Fragen gesorgt, weil Premium-Kunden zwar für ein entsprechend beworbenes Paket zahlten, die Bildausgabe aber nicht mehr dem bisherigen Umfang entsprach.

Als wahrscheinlicher Auslöser gilt weiterhin der Patentstreit mit InterDigital. Schon im Januar deuteten Hinweise darauf, dass ein Urteil des Landgerichts München hinter den deaktivierten Videofunktionen steht. Damals ging es um Technologien zur Übertragung von Videoinhalten mit erweitertem Dynamikumfang und weiteren Bildverfahren, die Disney in Deutschland zeitweise nicht mehr anbieten konnte. Die Hintergründe hatten wir nach ersten Leserhinweisen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von 3D- und Dolby-Vision-Inhalten eingeordnet.

HDR bleibt dabei der empfindlichere Punkt. Während 4K UHD vor allem die Auflösung beschreibt, sorgt HDR für sichtbar feinere Abstufungen bei Helligkeit, Kontrast und Farben. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen hatte bereits im März darauf hingewiesen, dass eine reduzierte Bildqualität bei einem kostenpflichtigen Abo als Mangel gewertet werden kann, wenn Nutzer beim Abschluss eine bestimmte Leistung erwarten durften. Betroffene Abonnenten könnten demnach eine teilweise Rückzahlung verlangen.

Leser berichten von Erstattungen

Passend dazu melden sich inzwischen mehrere ifun.de-Leser mit Erfahrungen aus dem Disney+-Support. Sie berichten, dass Disney auf Nachfrage Teilbeträge erstattet hat. Ein Premium-Abonnent schildert, ihm seien nach einem kurzen Chat 2,50 Euro pro Monat für die verbleibende Laufzeit gutgeschrieben worden. Das Geld sei anschließend per PayPal eingegangen.

Ein weiterer Leser nennt eine Rückzahlung von 50 Euro für ein Premium-Jahrespaket mit Restlaufzeit bis März. Der Support habe die Erstattung mit der vorübergehenden Nichtverfügbarkeit von 4K und HDR begründet. Auf Nachfrage zur Rückkehr der Funktionen habe der Kundendienst demnach noch keine konkreten Informationen nennen können.

Diese Erfahrungsberichte ersetzen keine allgemeine Zusage. Sie zeigen aber, dass Disney zumindest in einzelnen Fällen auf direkte Beschwerden reagiert. Wer ein Premium-Abo nutzt und die eingeschränkte Bildqualität beanstanden möchte, dürfte mit einer sachlichen Anfrage beim Support derzeit die besten Karten haben. Das Stichwort Minderleistung scheint dabei verständlich genug zu sein, ohne dass man dem Chat gleich eine kleine Vorlesung zum Patentrecht halten muss.