Disney+: Neue Rückholaktion und Hintergründe zum 3D-Verschwinden

Disney+ hat wieder eine Rückholaktion für ehemalige Abonnenten gestartet. Der Videodienst bietet seine Abos in diesem Zusammenhang drei Monate lang mit Preisnachlass an.

Mittlerweile ist dieses Angebot aber längst nicht mehr so attraktiv wie bei vergangenen Aktionen. So haben sich nicht nur zwischenzeitlich die regulären Preise für die unterschiedlichen Abo-Varianten erhöht. Disney gibt zudem nun teils weniger Preisnachlass als früher. So kostet bereits die Basisversion „Standard mit Werbung“ im Rahmen der Aktion 4,99 Euro pro Monat. Für das Standardpaket muss man 7,99 Euro monatlich berappen und Disney+ Premium ist für 10,99 Euro pro Monat zu haben.

Nach drei Monaten fallen wieder die regulären Kosten von 6,99 Euro, 9,99 Euro oder 15,99 Euro pro Monat an, wenn nicht zuvor gekündigt wird. Das Angebot gilt laut den Aktionsbedingungen für neue und zurückkehrende Abonnenten von Disney+, die mindestens 18 Jahre alt sind und derzeit kein aktives Abo besitzen.

3D und Dolby Vision: Patentstreit schuld am Verschwinden

Passend dazu haben wir auch noch eine Ergänzung zu unserem Bericht aus der vergangenen Woche, dem zufolge Disney die Verfügbarkeit von 3D-Filmen und Dolby Vision in Deutschland eingeschränkt hat.

Leser weisen darauf hin, dass dahinter ein Urteil des Landgerichts München stecken dürfte. Nach Ansicht der Richter hat Disney ein Patent des Unternehmens InterDigital verletzt, das die Übertragung von Videoinhalten mit hohem Dynamikumfang betrifft. Bereits zuvor hatte dasselbe Gericht wegen eines weiteren Patents zu überlagerten Videostreams zugunsten von InterDigital entschieden. Der auf Videotechnologien spezialisierte Anbieter hält weltweit zahlreiche Patente aus diesem Bereich. Auch in Brasilien war das Unternehmen bereits mit einem Eilantrag gegen Disney erfolgreich, nachdem dort ebenfalls entsprechende Patentverletzungen festgestellt worden waren.

Offen bleibt, ob Disney das Urteil in einer höheren Instanz kippen kann oder sich die beiden Parteien auf eine Lizenzvereinbarung zur Beilegung des Streits einigen können.