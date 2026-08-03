BMW: Plötzlich Spider-Man-Werbung im Fahrzeugdisplays

BMW nutzt die Displays ausgewählter Fahrzeuge aktuell für eine Marketing-Aktion zum Film „Spider-Man: Brand New Day“. Beim Start des Autos erscheint dabei ein Hinweis im Control Display. Wer diesen auswählt, startet einen Vollbild-Werbespot mit Musik und Lichtbegleitung über die Ambientebeleuchtung.

Nach Angaben des Unternehmens ist die Einblendung Teil einer größeren Markenkooperation rund um den Film, in dem auch mehrere BMW-Fahrzeuge zu sehen sind.

Zwar verzichtet bMW auf komplett automatisch abspielende Werbespots, dennoch erscheint zunächst ein Banner auf dem zentralen Fahrzeugdisplay, dass Fahrer vor die Entscheidung stellt, ob die Animation abgespielt werden soll oder nicht. Genau dies sorg aktuell für Kritik.

Spider-Man-Hinweis erscheint beim Start

BMW beschreibt die Aktion als zeitlich begrenzte Animation für passend ausgestattete Fahrzeuge. Verfügbar sein soll sie in teilnehmenden Märkten vom 27. Juli bis zum 10. August. Genannt werden mehr als 70 Länder. Voraussetzung sind Fahrzeuge mit relevanter Sonderausstattung, einem Produktionsdatum nach Juli 2020 sowie das BMW Operating System 7, 8, 8.5, 9 oder BMW Operating System X.

Beim Fahrzeugstart wird im Control Display zunächst ein spezieller Hinweis angezeigt. Erst nach dem Antippen startet die eigentliche Animation. Diese läuft dann bildschirmfüllend, wird von Musik begleitet und nutzt zusätzlich die Ambientebeleuchtung im Innenraum.

BMW verweist in diesem Zusammenhang auch auf den iX3, der im Rahmen der Kooperation eine Rolle spielt und bei der Premiere in Los Angeles als Sondermodell gezeigt wurde.

Digitale Monetarisierung bleibt BMW-Thema

Die Diskussion knüpft an frühere Debatten über nachträglich aktivierbare Funktionen im Auto an. BMW hatte bereits mit kostenpflichtigen Freischaltungen für Komfortausstattung für Aufmerksamkeit gesorgt. Dazu gehörten Angebote wie Sitz- und Lenkradheizung, bei denen die notwendige Hardware im Fahrzeug vorhanden sein konnte, die Nutzung aber erst über den ConnectedDrive Store aktiviert wurde. Wir hatten dies 2022 unter anderem am Beispiel der Sitzheizung im Abo aufgegriffen.

Auch später machte BMW deutlich, dass digitale Nachrüstfunktionen ein Teil der eigenen Strategie bleiben. Über ConnectedDrive lassen sich zusätzliche Funktionen buchen, sofern das Fahrzeug die technischen Voraussetzungen erfüllt. Dazu zählen je nach Modell Assistenzsysteme, Komfortfunktionen oder softwarebasierte Erweiterungen. Der Hersteller verweist dabei auf Flexibilität nach dem Fahrzeugkauf, während Kunden vor allem laufende Gebühren und nachträglich freigeschaltete Ausstattung kritisch sehen können.