Laifen nimmt neuen Elektrorasierer ins Programm

Laifen ist uns nicht nur durch seine elektrischen Zahnbürsten, sondern zwischenzeitlich auch als Anbieter von Rasierern bekannt. Mit dem P3 hat Laifen nun einen neuen Elektrorasierer vorgestellt, der als Nachfolger des von uns bereits vorgestellten P3 Pro angesehen werden kann.

Laut Laifen basiert der neue Rasierer auf den Eigenschaften des P3 Pro und richtet sich an Nutzer, die Wert auf zuverlässige Leistung, hohen Komfort und eine unkomplizierte tägliche Pflege legen. Auffälligste Neuerung ist die überarbeitete Optik, das Gerät ist in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Grau erhältlich.

Handlich und kompakt

Mit der kompakten Bauform der P-Serie will Laifen nach eigenen Angaben Komfort und Mobilität verbinden. Der Rasierer soll angenehm und sicher in der Hand liegen, zugleich aber so kompakt sein, dass er auch einen guten Reisebegleiter abgibt. Als kleine Design-Spielerei gibt ein kleines Sichtfenster den Blick auf die Technik im Inneren frei.

Dort arbeitet ein doppeltes Linearmotorsystem, das laut Hersteller bis zu zweimal 12.000 Schnitte pro Minute erreicht. In Kombination mit einer sehr dünnen Scherfolie soll sich das Rasiersystem auch für empfindliche Haut eignen und mit wenigen Rasierzügen auskommen.

Bis zu 100 Minuten Akku

Der Laifen P3 ist nach IPX7 gegen Wasser geschützt und lässt sich sowohl trocken als auch für die Nassrasur verwenden. Mit einer Akkuladung sind bis zu 100 Minuten Betriebszeit möglich. Zudem lässt sich das Gerät innerhalb von drei Minuten für weitere sieben Minuten Betriebszeit laden.

Der Laifen P3 wird zum Preis von 159,99 Euro angeboten. Zusätzlich hat der Hersteller ein Rasierer-Bundle im Programm. Zum Preis von 189,99 Euro erhält man hier neben dem Rasierer auch eine Reisetasche sowie eine rutschfeste Unterlage.

Zahnbürsten von Laifen können überzeugen

Laifen hat uns zuletzt mit seiner neuesten Zahnbürste Wave Pro überzeugt. Das Gerät ist hier seit rund vier Monaten bei absoluter Zufriedenheit im Einsatz. Killer-Feature ist die „Abschüttel-Funktion“. Damit haben wir erstmals eine elektrische Zahnbürste auf dem Waschbecken stehen, die im Standardeinsatz keine hässlichen Flecken auf ihrem Standplatz hinterlässt.

Im Gegensatz zu den Rasierern von Laifen wird die Wave Pro auch um eine App ergänzt. Diese Option hat unserer Ansicht nach jedoch nur beim Konfigurieren oder dem Anpassen der Reinigungsmodi Relevanz.

Ausführlich haben wir die Laifen Wave Pro hier vorgestellt.