Handlich und kompakt
Laifen nimmt neuen Elektrorasierer ins Programm
Laifen ist uns nicht nur durch seine elektrischen Zahnbürsten, sondern zwischenzeitlich auch als Anbieter von Rasierern bekannt. Mit dem P3 hat Laifen nun einen neuen Elektrorasierer vorgestellt, der als Nachfolger des von uns bereits vorgestellten P3 Pro angesehen werden kann.
Laut Laifen basiert der neue Rasierer auf den Eigenschaften des P3 Pro und richtet sich an Nutzer, die Wert auf zuverlässige Leistung, hohen Komfort und eine unkomplizierte tägliche Pflege legen. Auffälligste Neuerung ist die überarbeitete Optik, das Gerät ist in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Grau erhältlich.
Handlich und kompakt
Mit der kompakten Bauform der P-Serie will Laifen nach eigenen Angaben Komfort und Mobilität verbinden. Der Rasierer soll angenehm und sicher in der Hand liegen, zugleich aber so kompakt sein, dass er auch einen guten Reisebegleiter abgibt. Als kleine Design-Spielerei gibt ein kleines Sichtfenster den Blick auf die Technik im Inneren frei.
Dort arbeitet ein doppeltes Linearmotorsystem, das laut Hersteller bis zu zweimal 12.000 Schnitte pro Minute erreicht. In Kombination mit einer sehr dünnen Scherfolie soll sich das Rasiersystem auch für empfindliche Haut eignen und mit wenigen Rasierzügen auskommen.
Bis zu 100 Minuten Akku
Der Laifen P3 ist nach IPX7 gegen Wasser geschützt und lässt sich sowohl trocken als auch für die Nassrasur verwenden. Mit einer Akkuladung sind bis zu 100 Minuten Betriebszeit möglich. Zudem lässt sich das Gerät innerhalb von drei Minuten für weitere sieben Minuten Betriebszeit laden.
Der Laifen P3 wird zum Preis von 159,99 Euro angeboten. Zusätzlich hat der Hersteller ein Rasierer-Bundle im Programm. Zum Preis von 189,99 Euro erhält man hier neben dem Rasierer auch eine Reisetasche sowie eine rutschfeste Unterlage.
Zahnbürsten von Laifen können überzeugen
Laifen hat uns zuletzt mit seiner neuesten Zahnbürste Wave Pro überzeugt. Das Gerät ist hier seit rund vier Monaten bei absoluter Zufriedenheit im Einsatz. Killer-Feature ist die „Abschüttel-Funktion“. Damit haben wir erstmals eine elektrische Zahnbürste auf dem Waschbecken stehen, die im Standardeinsatz keine hässlichen Flecken auf ihrem Standplatz hinterlässt.
Im Gegensatz zu den Rasierern von Laifen wird die Wave Pro auch um eine App ergänzt. Diese Option hat unserer Ansicht nach jedoch nur beim Konfigurieren oder dem Anpassen der Reinigungsmodi Relevanz.
Ausführlich haben wir die Laifen Wave Pro hier vorgestellt.
Ich habe den P3 und muss aber leider sagen, dass man (ich) damit keine gute Rasur hinbekommt. Kein Vergleich zu einem Braun oder Panasonic 900 etc. Wahrscheinlich auch ein unfairer Vergleich aber wenn man Wert auf Gründlichkeit legt, gibt es weitaus besseres.
Kann ich nur zustimmen, finde die Rasurergebnisse auch eher durchwachsen und dem allgemeinem Hype nicht gerecht, insb. im Vergleich zu meinem Braun (Pana kann ich nichts zu sagen).
Was bleibt ist ein guter kompakter Reiserasierer, vor allem für den Preis, der hierfür trotzdem seinen Platz hier gefunden hat.
Mich wundern hier die ansonsten positiven Stimmen. Die Bewertungen auf Amazon sind auch sehr durchwachsen.
Und was genau soll der Unterschied nun sein? Nur die Farben?
Das würde ich auch gerne wissen.
Ich hab den P3 pro und bin Mega zufrieden.
Ich rasiere mich eig immer nass. Aber durch seine kleine kompakte Art ( und da liegt der größte Vorteil finde ich) macht der nen super genialen Job.
Ich kann ihn zu 100% weiterempfehlen!
Hab auch die Zahnbürsten für die ganze Familie. Top!!! Danach weiß man was sauber Zähne sind!!!;)
Hat das irgendwas auch nur annähernd mit dem Apple Ökosystem oder auch nur dem Internet zu tun?
Es gibt ne App ^^
Ja die Zahnbürsten sehen so aus als hätte Apple sie designt – reicht dir das Herr Kontrolleur?
Ich habe den P3 pro damals getestet. Er hat mir zu häufig Bartstoppeln „gezogen“ statt geschnitten. Das empfand ich Mega unangenehm und habe mich dagegen entschieden, auch wenn ich Technik, Design und Größe schon ansprechend fand.
Hatte der Pro nicht total viele Probleme mit Klingen die nicht lange halten (?)
Zahnbürste ist top. Daraufhin den P3 Pro bestellt und super enttäuscht worden. Ein Philips One Blade leistet da deutlich bessere Arbeit. Durfte dank Amazon den P3 aber behalten, da es sich ja um ein Hygiene Produkt handelt. Somit liegt der P3 jetzt in der Schublade und staubt ein. Von Amazon aber natürlich sehr nett :-)
Zu einer guten Berichterstattung würde auch gehören, dass erwähnt wird, dass ein Ersatzscheerkopf 45€ kostet! Das sieht mir stark nach einer Preispolitik ähnlich der von Tintendruckern aus.
Auf diesen Umstand haben wir u.a. hier ausdrücklich hingewiesen: https://www.ifun.de/p3-pro-und-t1-pro-laifen-senkt-preise-der-unibody-rasierer-278692/