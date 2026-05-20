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Maximum Pleasure Guaranteed

Apple TV startet neue Serie zwischen Mord, Erpressung und Jugendfußball
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Apple TV hat mit „Maximum Pleasure Guaranteed“ eine neue Thriller-Komödie an den Start gebracht. Die Serie ist ab sofort mit den ersten beiden Episoden verfügbar, weitere Folgen erscheinen anschließend wöchentlich. Insgesamt umfasst die erste Staffel zehn halbstündige Episoden, das Finale ist für den 15. Juli vorgesehen.

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Tatiana Maslany und Jake Johnson in „Maximum Pleasure Guaranteed“

Im Mittelpunkt steht Paula, gespielt von Tatiana Maslany, die viele von euch vermutlich aus „Orphan Black“ kennen. Paula ist frisch geschieden, steckt mitten in einem Sorgerechtsstreit und versucht, ihr Leben neu zu sortieren. Dann glaubt sie, Zeugin eines Verbrechens geworden zu sein. Was zunächst wie eine persönliche Krise aussieht, entwickelt sich schnell zu einer Geschichte über Erpressung, Mord und eine mögliche größere Verschwörung.

Apple beschreibt die Serie als dunkel-komödiantischen Thriller. Der ungewöhnliche Zusatz: Auch Jugendfußball spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Paula beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und gerät dabei immer tiefer in ein Geflecht aus Verdächtigungen, persönlichen Konflikten und gefährlichen Entdeckungen.

Zwischen schwarzem Humor und Krimi

Zum Ensemble gehören neben Maslany auch Jake Johnson, Jessy Hodges, Jon Michael Hill, Brandon Flynn und Murray Bartlett. Als Schöpfer und Showrunner ist David J. Rosen verantwortlich, der für Apple bereits an „Sugar“ beteiligt war. Die Serie setzt jedoch weniger auf einen klassischen Krimi-Ton, sondern kombiniert die Ermittlungen der Hauptfigur mit familiärem Chaos, schwarzem Humor und einer zunehmend absurden Bedrohungslage.

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Der Start erfolgt mit zwei Episoden. Danach veröffentlicht Apple jeweils mittwochs eine weitere Folge. Damit folgt „Maximum Pleasure Guaranteed“ dem mittlerweile üblichen Veröffentlichungsmodell des Streamingdienstes: ein Auftakt mit mehreren Folgen, danach eine wöchentliche Ausstrahlung statt kompletter Staffel auf einen Schlag.

Für Apple TV ist die Serie eine weitere Ergänzung im Bereich der düsteren Komödien und Krimistoffe. Wer Serien mag, die private Krisen, Ermittlungen und bitteren Humor miteinander verbinden, kann hier einen Blick riskieren. Die ersten beiden Folgen stehen bereits bereit.
20. Mai 2026 um 15:34 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Mit Fußball anfüttern und dann über Streaming abkassieren

    Welcher Marketingazubi hat das mit AI iteriert? ^^

  • Was für eine Steigerung der Dramatik. Müsste es aber nicht „Erpressung, Mord und Jugendfußball“ sein?
    Ich stelle mir vor, wie Bastian Pastewka das sagt. Mit Schrecken in der Stimme und der passenden Mimik.

  • Tatiana Maslany mochte ich in Orphan Black:)
    Mal sehen wie die Serie wird.

    Ich war damals positiv überrascht von der Serie:
    Poker Face

    Alleine die Folge im Altersheim :D

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