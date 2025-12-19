Digitalpakt 2.0 beschlossen: Fünf Milliarden Euro für die digitale Schule

Bund und Länder setzen ihre Zusammenarbeit bei der Digitalisierung der Schulen fort. Mit dem Digitalpakt 2.0 stellen sie bis zum Jahr 2030 insgesamt fünf Milliarden Euro für die digitale Ausstattung und Weiterentwicklung des Unterrichts bereit.

Die Einigung wurde auf der Bildungsministerkonferenz in Berlin erzielt. Finanziert wird das Programm jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern. Der Bund bringt seinen Anteil überwiegend aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität auf.

Der neue Digitalpakt schließt an das Vorgängerprogramm an, das zwischen 2019 und 2024 lief. Ziel bleibt es, Schulen technisch besser auszustatten und digitale Lehr und Lernformen dauerhaft im Alltag zu verankern. Neu ist vor allem der organisatorische Rahmen, der einfacher und weniger bürokratisch gestaltet werden soll.

Fokus auf Infrastruktur und Unterrichtsentwicklung

Mit dem Digitalpakt 2.0 verfolgen Bund und Länder einen ganzheitlichen Ansatz. Gefördert werden nicht nur Endgeräte, Netze und digitale Lernplattformen, sondern auch Wartung, technischer Support und zeitgemäße digitale Lernumgebungen. Schulen sollen dadurch langfristig handlungsfähig bleiben und digitale Technik verlässlich im Unterricht einsetzen können. Stichwort Kiel:

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Qualifizierung von Lehrkräften. Im Rahmen der Bund Länder Initiative Digitales Lehren und Lernen sollen Fortbildungsangebote ausgebaut und durch praxisnahe Forschung begleitet werden. Dafür sind bis zu 250 Millionen Euro vorgesehen. Mehrere Forschungsverbünde und eine zentrale Transferstelle sollen Erkenntnisse aus der Wissenschaft schneller in den Schulalltag bringen.

Vereinfachte Verfahren versprochen

Ein zentrales Element des neuen Programms ist der Abbau von Verwaltungsaufwand. Kommunale Schulträger können künftig pauschale Mittelzuweisungen erhalten, was die Planung und Umsetzung von Maßnahmen beschleunigen soll. Zudem werden erstmals länderübergreifende Vorhaben systematisch gefördert. Mehrere Länder können gemeinsam Projekte umsetzen und dafür auf einen zentralen Fördertopf zugreifen.

Mit dem Digitalpakt 2.0 knüpfen Bund und Länder an die bisherigen Ergebnisse an. Der erste Digitalpakt erreichte nahezu alle Schulen in Deutschland und führte unter anderem zum flächendeckenden Ausbau von WLAN, zur Erneuerung schulischer Netzwerke und zur Anschchaﬀung digitaler Geräte.