ChatGPT Atlas für macOS: KI-Browser erhält Profilverwaltung

OpenAI hat seinen macOS-Browser ChatGPT Atlas aktualisiert und mehrere Funktionen ergänzt, die sich an der täglichen Nutzung orientieren. Die neue Version erweitert vor allem die Verwaltung unterschiedlicher Nutzungskontexte und vereinfacht den Wechsel vom aktuellen Standard-Browser.

ChatGPT Atlas verbindet klassische Browserfunktionen mit KI-gestützten Elementen wie einer integrierten Seitenleiste und einem Agentenmodus, der bestimmte Aufgaben automatisiert übernimmt.

Getrennte Arbeitsbereiche mit Multi-Profilen

Mit dem Update führt OpenAI eine Multi-Profil-Funktion ein. Nutzer können innerhalb eines einzelnen ChatGPT-Logins mehrere Profile anlegen, etwa für private Zwecke, Schule oder Arbeit. Jedes Profil verfügt über eigene Lesezeichen, einen separaten Verlauf sowie eigene Cookies. Damit lassen sich unterschiedliche Arbeitsumgebungen klar voneinander trennen, ohne ständig Konten wechseln zu müssen. Mehrere parallele ChatGPT-Logins werden aktuell noch nicht unterstützt, sollen jedoch folgen.

Die Funktionsweise orientiert sich an bekannten Profilkonzepten anderer Browser, bleibt dabei aber vollständig in Atlas integriert. Ziel ist es, Kontexte sauber zu trennen und gleichzeitig die KI-Funktionen für alle Profile verfügbar zu halten.

Import, Navigation und technische Verbesserungen

Ebenfalls neu ist der flexible Import von Daten aus anderen Browsern. Passwörter, Lesezeichen, Erweiterungen und Verlauf lassen sich nun jederzeit übernehmen und nicht mehr nur während der Ersteinrichtung. Atlas weist zudem darauf hin, wenn einzelne Import-Schritte noch nicht abgeschlossen wurden.

Bei der Navigation baut OpenAI die im November eingeführten vertikalen Tabs aus. Wird die Tab-Leiste ausgeblendet, erscheint sie beim Überfahren des linken Bildschirmrands mit dem Mauszeiger. Zusätzlich ermöglichen neue Tastenkombinationen das Verschieben von Tabs per Tastatur. Weitere Anpassungen betreffen die Entwicklerwerkzeuge, die nun ihre Fenstergröße behalten, sowie die Startseite, auf der begonnene Prompts erhalten bleiben.

Ergänzt wird das Update durch ein Menü für kürzlich geschlossene Tabs, kleinere Korrekturen an der Rechteabfrage und Optimierungen beim Speicherverbrauch. Nach Angaben des Produktteams handelt es sich um das letzte Update vor der Weihnachtspause. Für die Zeit danach ist unter anderem die Einführung von Tab-Gruppen angekündigt.

