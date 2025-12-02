Stadt setzt auf festen Fünfjahresrhythmus
Kieler iPad-Drama: Schulamt sperrt Tablets „vorsorglich“ zu früh
Die Auseinandersetzung um die in Kiel abgeschalteten Unterrichtstablets entwickelt sich weiter. Nach Angaben der Kieler Nachrichten hat die Stadtverwaltung inzwischen bestätigt, dass die rund 1700 iPads der siebten Generation früher deaktiviert wurden als notwendig gewesen wäre. Grundlage der Maßnahme war die interne Annahme, Apple unterstütze diese Modelle nicht mehr mit sicherheitsrelevanten Aktualisierungen.
Der Hersteller widersprach dieser Darstellung gegenüber ifun.de. Demnach wurde erst am 5. November ein Sicherheitsupdate veröffentlicht, das auch für die betreffenden Geräte gilt.
Die Verwaltung hat inzwischen eingeräumt, dass die Entscheidung Wochen zuvor gefallen war. Sie beschreibt den Vorgang als vorbeugenden Schutz für das städtische Netzwerk und erklärt im Gespräch mit den Kieler Nachrichten: „Die Sperrung der iPads war eine vorsorgliche Maßnahme der Landeshauptstadt Kiel aus Sicherheitsgründen, und die Entscheidung hierzu fiel bereits Mitte Oktober.“
Unterricht muss neu organisiert werden
Für die betroffenen Schulen bedeutet die Abschaltung erhebliche Einschränkungen. In vielen Klassen gehörten die Tablets zum festen Bestandteil des Unterrichts und wurden für Aufgaben, Präsentationen und Projektarbeiten genutzt. Lehrkräfte müssen nun Unterlagen neu organisieren und spontane Umstellungen vornehmen, da digitale Materialien teilweise nicht verfügbar sind. Besonders ältere Jahrgänge sind betroffen, weil Inhalte für Abschlussprojekte auf den deaktivierten Geräten gespeichert waren.
Das Schulamt verweist darauf, dass Apple keine festen Zusagen zur Dauer von Sicherheitsupdates gebe und die Stadt angesichts von über 12.000 eingesetzten Tablets nicht jedes Modell einzeln überwachen könne. Deshalb orientiere man sich an einem Fünfjahresrhythmus für Ersatzbeschaffungen. Dieser Plan konnte jedoch zuletzt nicht konsequent umgesetzt werden.
In den Schulen wächst nun die Sorge, dass im kommenden Jahr auch die rund 4900 iPads der achten Generation betroffen sein könnten. Lehrkräfte und Schulleitungen hoffen deshalb auf frühzeitigere Abstimmungen und auf ausreichend verfügbare Ersatzgeräte, damit der Unterricht mit digitalen Materialien verlässlich planbar bleibt.
