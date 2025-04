Diese unscheinbare Gratis-App stellt ALLE Texterkennungs-Tools in den SCHATTEN – Mac-Nutzer rasten aus!

Kleiner Nachtrag zu unserer „Text Lens“-Berücksichtigung von gestern. Die Open-Source-Anwendung Viz steht seit einiger Zeit als kostenfreie Alternative zu etablierten Texterkennungs- und QR-Code-Apps zur Verfügung und wurde gerade in Version 2.2 veröffentlicht.

Während Nutzer bislang häufig auf unterschiedliche Apps zur Texterkennung und zum Scannen von QR-Codes zurückgriffen, verspricht Viz, beide Funktionen in einem einzigen Tool zu vereinen.

Dabei verfolgt Viz einen eigenen Ansatz und integriert die Erkennung von Texten und QR-Codes in einer kombinierten Benutzeroberfläche. Die Anwendung bietet zudem flexible Tastenkürzel und eine praktische Vorschau in einem Overlay-Fenster. Einstellungen wie die Entfernung von Zeilenumbrüchen können individuell angepasst werden. Wer will kann Viz zudem so konfigurieren, dass die App beim Systemstart automatisch aktiviert wird.

Menüleisten-Anzeige deutlich kompakter

Mit der neuen Version 2.2 wurden weitere Verbesserungen eingeführt. Die neugestaltete Darstellung der Menüleisten-Anzeige soll weniger Platz beanspruchen und wirkt dadurch dezenter. Zudem sind die Einstellungen nun in einem eigenen Fenster untergebracht, was die Übersichtlichkeit erhöht.

Entwickler Alin Lupascu gibt an, dass eine Reihe von Fehlern behoben wurde, darunter Probleme mit den Verlaufs- und Infofenstern, die sich hinter anderen Programmen öffneten. Außerdem kann die Historie der kopierten Inhalte nun über die iCloud Drive synchronisiert werden, sofern die Funktion aktiviert ist. Alternativ erfolgt die Speicherung lokal im Anwendungsverzeichnis.

Einstellungen ausgelager

Zu den neuen Funktionen gehört ein Farbauswahl-Tool, das die ausgewählte Farbe in die Zwischenablage kopiert und in der Historie speichert. Auch die Vorschau des kopierten Textes lässt sich nun zeitgesteuert ausblenden, während eine neue Schaltfläche schnellen Zugriff auf die Historie der Zwischenablage ermöglicht. Weitere Verbesserungen umfassen eine stummschaltbare Soundausgabe und die Möglichkeit, den Dark-Mode gezielt zu aktivieren.

Mit der aktuellen Version bietet Viz eine leistungsfähige und kostenlose Alternative zu etablierten Texterkennungs- und QR-Code-Apps. Die Kombination der Funktionen, die Beurkundung durch Apple und die regelmäßigen Updates machen die App zu einer durchaus empfehlenswerten Wahl für Nutzer, die eine schlanke und effiziente Lösung suchen. Viz steht hier zum Download bereit.