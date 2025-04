Apple entfesselt die Zukunft! macOS 15.4 bringt KI-Power nach Deutschland – Jetzt werden Macs schlauer als ihre Besitzer!

Direkt zur Verfügbarkeit von iOS 18.4 war das begleitende macOS-Update auf macOS Sequoia 15.4 für Anwender in Deutschland zunächst noch nicht verfügbar. Erst später am gestrigen Abend wurde die Systemaktualisierung auf kompatiblen Macs in den Systemeinstellungen angeboten – allerdings mit einem englischen Beipackzettel.

Mit dem Update auf macOS Sequoia 15.4 führt Apple mehrere Neuerungen ein, die vor allem die Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Fotos, Bildbearbeitung und Kommunikation erweitern sollen. Das Update steht ab sofort zum Download, beansprucht je nach System bis zu 8 GB Platz und erfordert einen Neustart des Systems.

Fotos und Bildbearbeitung

Eine der zentralen Neuerungen betrifft die Fotos-App. Nutzer können nun sogenannte Rückblickfilme erstellen, indem sie die Geschichte, die im Film gezeigt werden soll, beschreiben. Diese Funktion steht allerdings nur auf Macs mit M1-Chip oder neuer zur Verfügung. Darüber hinaus bietet der KI-Bildgenerator Image Playground eine neue Skizzen-Option, mit der Zeichnungen erstellt werden können.

Um die Bedienbarkeit zu verbessern, wurden die Filteroptionen innerhalb der Fotos-App vereinheitlicht. Anwender können Sammlungen nun nach ältesten oder neuesten Einträgen sortieren und Alben nach dem Änderungsdatum ordnen. Zudem lassen sich Sammlungen wie „Zuletzt angesehen“ und „Zuletzt geteilt“ im Ansichtsmenü deaktivieren.

Verbesserungen in Mail und mehr

Apples Mail-App bietet ab sofort eine Kategorisierungsfunktion, die Nachrichten nach Wichtigkeit sortieren soll. Dies soll Nutzern helfen, den Überblick über eingehende E-Mails zu behalten.

Darüber hinaus bringt das Update eine Reihe von kleineren Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich. So wurden unter anderem Probleme mit externen Bildschirmen behoben, bei denen die Night-Shift-Funktion nicht ordnungsgemäß deaktiviert werden konnte.

Nutzer können sich zudem über neue Widgets für die Podcasts-App freuen, darunter ein Widget für verfolgte Shows und ein Bibliotheks-Widget für häufig genutzte Bereiche. Eine Unterstützung für Matter-kompatible Saugroboter in der Home-App wurde ebenfalls hinzugefügt.

Zusätzlich bietet das Update die Unterstützung von acht weiteren Sprachen in Apple Intelligence, neben Deutsch etwa auch Französisch und Spanisch. Neue Emojis ergänzen die Tastatur.