Disney+: Neue Filme und Serien im September 2022

Im kommenden Monat liegt bei Disney+ der Fokus auf dem 8. September. An diesem Tag findet zum zweiten Mal der sogenannte Disney+ Day statt, alljährlich feiert der Videodienst seinen Geburtstag mit ein paar besonderen Programm-Highlights.

In diesem Jahr hält der Disney+ Day unter anderem die Premieren von Thor: Love and Thunder, Pinocchio, Cars on the Road und Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi bereit. Die vollständige Liste der Neuerscheinungen findet ihr unten einsortiert.

Als weitere Highlights im September bewirbt Disney+ den Start der Star-Wars-Serie Andor, neue Staffeln von The Kardashians und The Old Man sowie die Sex-Pistols-Serie Pistol.

7. September

The Birth of Valerie Venus (Star) – Kurzfilm

(Star) – Kurzfilm Da Yie (Star) – Kurzfilm

(Star) – Kurzfilm The Devil's Harmony (Star) – Kurzfilm

(Star) – Kurzfilm Enjoy (Star) – Kurzfilm

(Star) – Kurzfilm Hard Way (Star) – Kurzfilm

(Star) – Kurzfilm Harbor (Star) – Kurzfilm

(Star) – Kurzfilm The Letter Room (Star) – Kurzfilm

(Star) – Kurzfilm Mumatar (Star) – Kurzfilm

(Star) – Kurzfilm Nimic (Star) – Kurzfilm

(Star) – Kurzfilm Patriot (Star) – Kurzfilm

(Star) – Kurzfilm Salam (Star) – Kurzfilm

(Star) – Kurzfilm We love Moses (Star) – Kurzfilm

(Star) – Kurzfilm Wren Boys (Star) – Kurzfilm

(Star) – Kurzfilm DuckTales – Staffel 3 (Disney)

– Staffel 3 (Disney) Europa von oben – Staffel 3 (National Geographic)

– Staffel 3 (National Geographic) Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller – Staffel 10 (Star)

Disney+ Day: Premieren am 8. September

Thor: Love and Thunder (Marvel)

(Marvel) Pinocchio

Wedding Season

Cars on the Road

Growing Up – Staffel 1

– Staffel 1 Tierra Incógnita – Staffel 1

– Staffel 1 Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory

Willkommen im Club (Kurzfilm von Die Simpsons)

(Kurzfilm von Die Simpsons) Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi

Marvel Studios: Making of Thor: Love and Thunder

Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth (National Geographic)

14. September

American Crime Story – Staffel 1&2 (Star)

– Staffel 1&2 (Star) Modern Family – Staffel 4-11 (Star)

21. September

Andor (Star Wars)

Die Serie „Andor" erkundet die Star Wars Galaxis aus einer neuen Perspektive und konzentriert sich auf Cassian Andors Reise, die ihn entdecken lässt, welchen Unterschied er machen kann. Sie erzählt die Geschichte der aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium und wie Menschen und Planeten darin verwickelt wurden. Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen soll.

– Staffel 1 (National Geographic) Rookie Cops – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) American Crime – Staffel 1-3 (Star)

22. September

The Kardashians – Staffel 2 (Star)

Die Kameras kehren zurück, um das sich ständig verändernde Leben von Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall und Kylie einzufangen. Die Familie heißt die Zuschauer wieder willkommen, um sie bei ihren größten Triumphen und Herausforderungen zu begleiten. Von heißen Romanzen und lebensverändernden Meilensteinen bis hin zu unvorstellbaren Erfolgen. Der Zusammenhalt der Familie bleibt ungebrochen, während sie ihrem öffentlichen und privaten Leben vor den Augen der Welt nachgehen.

23. September

Rico, Oskar und das Herzgebreche (Star)

(Star) Rico, Oskar und der Diebstahlstein (Star)

(Star) Rico, Oskar und die Tieferschatten (Star)

28. September

Pistol (Star)

Die Miniserie „Pistol“, die auf Steve Jones' Memoiren „Meine Sex Pistols Geschichte“ basiert, erzählt die Geschichte einer von wütenden, lauten „No Future“-Kids aus der Arbeiterklasse gegründeten Band, die das langweilige, korrupte Establishment bis ins Mark erschütterte, mit dem Sturz der Regierung drohte und Musik und Kultur für immer veränderte. The Sex Pistols waren der furios wütende Sturm im Mittelpunkt der Rock'n'Roll-Revolution in den 1970er Jahren. Im Mittelpunkt dieser Serie steht Gründungsmitglied und Gitarrist Steve Jones. Seine urkomische, emotionale und zuweilen herzzerreißende Geschichte gewährt uns einen facettenreichen Blick auf drei der ereignisreichsten Jahre der Musikgeschichte voller Mucke, Spucke und purem Chaos.

m Mittelpunkt von „The Old Man“ steht Dan Chase, der sich vor Jahrzehnten aus der CIA davongemacht hat und seitdem außerhalb des Systems und unter dem Radar lebt. Als jedoch ein Attentäter auftaucht und versucht, Chase auszuschalten, wird dem alten Agenten klar, dass er jetzt seine Vergangenheit bereinigen muss, um seine Zukunft zu sichern. Der stellvertretende Direktor für Spionageabwehr des FBI wird auf den Plan gerufen, um Chase zu jagen, weil ihn und den abtrünnigen Flüchtling eine komplizierte Vergangenheit verbindet.

– Staffel 1 (National Geographic) Death in Paradise – Staffel 11 (Star)

30. September