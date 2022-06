Die 12 besten Apps: Apple kürt die Design-Preis-Gewinner 2022

Aus der Shortlist der 36 Finalisten, die uns Apple noch Anfang des Monats präsentiert hat, wurden im Rahmen der WWDC-Entwicklerkonferenz jetzt die Gewinner der Apple Design Awards 2022 gekürt.

Dabei hat Apple in diesem Jahr insgesamt 12 Preisträger (je eine App und ein Spiel) in sechs Kategorien ausgewählt, die sich über einen der Design Awards für herausragende Benutzeroberflächen, innovative App-Konzepte und intuitive Nutzererfahrungen freuen können.

Ausgelobt wurden die Design-Preise in diesem Jahr in den Kategorien „Inklusion“, „Spaß und Vergnügen“, „Interaktion“, „Sozialer Einfluss“, „Visualisierung und Grafik“ und „Innovation“.

Inklusion

In der Kategorie „Inklusion“ wurden die Grafik-App Procreate und das ausschließlich auf Apple Arcade erhältliche Spiel Wylde Flowers gekürt. Procreate, weil sich die App auch um Audio-Feedback und Einstellungen für Farbenblindheit kümmert, Wylde Flowers wegen der diversen Charaktere aus der LGBTQIA+ Community.

Spaß und Vergnügen

In der Kategorie „Spaß und Vergnügen“ punkteten die App (Not Boring) Habits und das Spiel Overboard!. Der Gewohnheitstracker und das iPad-Spiel punkteten mit besonders cleveren Umsetzungen.

Interaktion

In der Kategorie „Interaktion“ gingen die Preise an die beliebte Ski Tracking App Slopes und das Audio-Spiel A Musical Story, das mit Apple aufwändig animiertem Minimalismus überzeugen konnte.

Sozialer Einfluss

In der Kategorie „Sozialer Einfluss“ nahm die App Rebel Girls mit ihren Porträts einflussreicher Frauen mit nach Hause. Der Spiele-Preis in der Kategorie ging an Gibbon: Beyond the Trees, das laut Apple umweltbewusstes Denken und subtile Empathie fördert.

Visualisierung und Grafik

In der Kategorie „Visualisierung und Grafik“ setzten sich die Kamera-App Halide Mark II sowie das Spiel LEGO Star Wars: Castaways durch.

Innovation

In der Kategorie „Innovation“ wurden die Audio-App Odio für die von ihr generierten Umgebungsgeräusche ausgezeichnet. Das Spiel MARVEL Future Revolution erhält nach der Berücksichtigung als iPad Game of the Year 2021 bereits de 2. Preis von Apple.