Belkin SOUNDFORM: Ohrhörer mit „Wo ist?“-Funktion

Der enge Apple-Partner Belkin hat heute offiziell in den Markt eingeführt, was bereits im Rahmen der CES 2022 Anfang des Jahres in Aussicht gestellt wurde: den In-Ear-Kopfhörer SOUNDFORM Immerse mit Geräuschunterdrückung und zusätzlicher Anbindung an Apples „Wo ist?“-Netzwerk.

Belkins SOUNDFORM Immerse wird von den beiden ebenfalls neu vorgestellten In-Ear-Kopfhörern SOUNDFORM Play und SOUNDFORM Nano begleitet, die als deutlich günstigere Kandidaten ohne Geräuschunterdrückung beworben werden. Der SOUNDFORM Nano zielt dabei speziell auf Kinder ab.

SOUNDFORM Immerse

Belkins SOUNDFORM Immerse kostet 149,99 Euro, wird wahrscheinlich erst ab August verfügbar sein und besitzt ein Ladecase mit integriertem AirTag, das über die „Wo ist?“-Funktion Apples aufgespürt werden kann.

Die begleitende SOUNDFORM App gestattet die Personalisierung der In-Ear-Kopfhörer, die über drei Mikrofone in jedem Ohrhörer verfügen. Laut Bekin kommen die SOUNDFORM Immerse auf 31 Stunden Gesamtakkulaufzeit. Voll geladen schaffen die Immerse 7 Stunden, mit Hilfe des Ladecases können weitere 24 Stunden durchgehalten werden.

SOUNDFORM Play

Die SOUNDFORM Play sind in Schwarz, Weiß, Rosa und Blau zum Preis von 59,99 Euro ab sofort erhältlich und bietet ihrerseits 38 Stunden Akkulaufzeit ohne begleitende Geräuschunterdrückung und ohne „Wo ist?“-Unterstützung. Eine USB-C-Schnellladefunktion soll die In-Ear-Kopfhörer in 90 Minuten von 0 auf 100 Prozent bringen.

SOUNDFORM Nano

Die SOUNDFORM Nano werden sich voraussichtlich ab Juli für 39,99 Euro bestellen lassen und sind speziell für den Einsatz in Kinderohren gefertigt. Hier begrenzen die SOUNDFORM Nano den maximalen Lautstärke-Pegel auf 85 dB und bieten sich in den Farbvarianten Blau, Rosa und Weiß an. Die Nano versprechen 24 Stunden Akkulaufzeit und werden mit Ohrstöpsels in fünf unterschiedlichen Größen ausgeliefert.