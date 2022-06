36 Finalisten: Diese Apps kämpfen um Apples Design-Preis

In die Kategorie Innovation schaffen es Applikationen, die „hochmodernes Erlebnisse“ anbieten und Apples Technologien durch geschickten Einsatz an ihre grenzen bringen.

‎Gibbon: Beyond the Trees

In dieser Kategorie berücksichtigt Apple Anwendungen die sich an Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Fähigkeiten und Sprachen richten.

In allen sechs Kategorien hat Apple die Auswahl der möglichen Gewinner auch nur noch sechs Applikationen reduziert und präsentiert diese in der Übersicht der Finalisten des Apple Design Awards 2022.

In diesem Jahr wird Apple dabei sechs Preise in den Kategorien „Inklusivität“, „Vergnügen und Spaß“, „Interaktion“, „Sozialer Impact“, „Visuelles und Grafik“ sowie „Innovation“ ausloben. Welche Anwendungen es dabei treffen könnte hat Cupertino nun mit der Veröffentlichung der Shortlist zu den Apple Design Awards 2022 verraten.

In einer knappen Woche wird Apple nicht nur die diesjährige WWDC-Entwicklerkonferenz eröffnen und uns einen ersten Ausblick auf macOS 13 sowie iOS und iPadOS 16 gewähren, Apple wird auch wieder eine Handvoll Design-Preise verteilen. Die sogenannten Apple Design Awards 2022 sollen am 6. Juni, im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung der WWDC-Entwicklerkonferenz vergeben werden.

