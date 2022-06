Affinity Publisher: iPad-Ausgabe startet „in Kürze“

Das Software-Studio Serif hat die bevorstehende Verfügbarkeit von Affinity Publisher für iPad angekündigt und wird damit die Tablet-Adaptionen seines Kreativsoftware-Paktes komplettieren. Schon jetzt biete Serif sowohl die mit Photoshop konkurrierende Bildbearbeitung Affinity Photo als auch die mit Adobes Illustrator vergleichbare Applikation Affinity Designer in speziell angepassten Ausgaben für Apples Tablet an.

iPad-Ausgabe startet „in Kürze“

In Kürze soll nun auch das mit Adobes In Design vergleichbare Layout-Werkzeug Affinity Publisher im App Store erhältlich sein und dürfte sich hier an den Preisen der bereits verfügbaren Affinity-Applikationen orientieren. Diese werden für gewöhnlich zu Einmalpreisen von um die 50 Euro angeboten, sind in Angebotsaktionen aber auch immer mal wieder mit einem Nachlass von etwa 50 Prozent erhältlich – wie erst kürzlich wieder der Fall.

Sowohl Affinity Designer als auch Affinity Photo können derzeit für 21,99 Euro aus dem App Store geladen werden.

Affinity Publisher verspricht das iPad zum Setzen von professionellen Seitendesign vorzubereiten und will auch unterwegs alle Werkzeuge zur Verfügung stellen, die für die Gestaltung von Arbeitsmappen, Broschüren, Postern und Zeitschriften benötigt werden. Ein Release-Termin verraten die Macher allerdings noch nicht, sondern geben lediglich an: „Affinity Publisher für iPad erscheint voraussichtlich in Kürze“.

Die Software-Anbieter wollen weitere Informationen zur Verfügbarkeit im Laufe der kommenden Tage über die eigenen Social-Media-Kanäle kommunizieren.

Schon länger stehen die regelmäßig mit Aktualisierungen versorgten Kreativ-Anwendungen auch für Mac-Nutzer bereit. Diese können alle drei Apps aus dem Mac App Store laden oder zum Test von der Webseite der Macher herunterladen.