DICOM-Bilder nach CT oder MRT: .dcm-Dateien am Mac betrachten

Wer heutzutage eine Computertomografie-Untersuchung über sich ergehen lassen muss, durchläuft diese häufig nicht unmittelbar in der behandelnden Praxis, sondern wird oft in medizinischen Versorgungszentren oder Krankenhäusern durch den Scanner geschoben. Danach nimmt man die so angefertigten Bilder dann auf einem USB-Stick oder einer klassischen CD-ROM mit in die eigene Praxis.

Dies gilt natürlich auch für MRT-Aufnahmen, Ultraschallsitzungen und verwandte Untersuchungen. Hat man die CD erst einmal zu Hause, dann könnte man als wissbegieriger Mac-Nutzer vielleicht auch ein Interesse daran haben, die Bilder des eigenen Körpers einmal selbst in Augenschein zu nehmen. Auch ohne fachliche Kompetenz können die Aufnahmen durchaus spannend sein.

DICOM-Dateien mit der Dateiendung .dcm

Doch womit lassen sich die so genannten DICOM-Dateien mit der Dateiendung .dcm auf dem Mac am besten betrachten? DICOM steht für „Digital Imaging and Communications in Medicine“ und beinhaltet nicht nur die Bilddaten, sondern auch zusätzliche Metainformationen bezüglich deren Verhältnis zueinander.

Die reinen Bilddateien lassen sich grundsätzlich problemlos mit dem kostenfrei erhältlichen Mac-Bildbetrachter XnViewMP laden und sichten, den wir auf ifun.de zuletzt im vergangenen Dezember besprochen haben.

Allerdings möchten wir euch an dieser Stelle die ebenfalls gänzlich kostenfrei erhältliche Anwendung Bee DICOM Viewer empfehlen. Diese ist kein Allrounder für Grafikdateien, sondern speziell für die Auswertung von DICOM-Dateien ausgelegt.

Der Bee DICOM Viewer ist mit schlanken 50 Megabyte recht klein, wurde erst in der vergangenen Woche aktualisiert und hat sich seine hervorragende App Store Bewertung zurecht verdient.

So versteht sich der Bee DICOM Viewer auf zahlreiche DICOM-Typen wie CT, DX, MR, NM, PT, SC, SR, US und XA, kann Bildinhalte auf allen drei Achsen scrollen beziehungsweise animieren, ist in der Lage Videos zu exportieren und bietet ein übersichtliches Menü, das schnell zu verstehen ist.