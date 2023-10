Vor dem Hardware-Event: Apple-Leckerlis für Influencer

Am Wochenende vor Apples Medien-Event, das in der heutigen Nacht von Montag auf Dienstag stattfindet, hat Cupertino mehrere ausgewählte Influencer in den Vereinigten Staaten mit kleinen Überraschungspaketen versorgt, mit denen sich Apple die Aufmerksamkeit der Multiplikatoren sichern will.

Die Lieferungen, die teils persönlich von Apple-Mitarbeitern zugestellt worden sein sollen, beinhalten Snacks, ein Getränk und als Highlight die knapp 600 Euro teuren AirPods Max. Zu den von Apple berücksichtigten Influencern zählt unter anderem die TikTok-Persönlichkeit Lamarr Wilson, der auf dem Kurzvideo-Portal als „The Unboxing Guy“ bekannt ist.

Snacks, Drinks, AirPods Max

Eben jenem Wilson haben wir auch einen ersten Blick in das Leckerli-Paket zu verdanken, mit dem Apple auf die abendliche Veranstaltung in den Vereinigten Staaten aufmerksam macht. Das Event wird dort gegen 17:00 Uhr Ortszeit ausgestrahlt und geht damit 8 Stunden später als üblich über die Bühne.

Der Box liegt ein Begleitschreiben bei, in dem Apple angibt, dass für den Halloween-Abend eine besondere Enthüllung geplant ist. Das Unternehmen lade dazu ein, an einer „Online-Watching-Party“ teilzunehmen. Für ein noch intensiveres Hörerlebnis empfehle Apple, die AirPods Max zu nutzen und die schmackhaften sowie schaurigen Snacks zu genießen. Apple weist zudem darauf hin, dass die Zuschauer die Möglichkeit hätten, das Event in Spatial Audio zu erleben.

Immer wieder Halloween-Referenzen

Wir haben euch das Video von Wilson im Anschluss eingebettet und lesen hier einen weiteren Verweis auf die Halloween-Nacht, die sich wie ein roter Faden durch die Hardware-Veranstaltung zieht, die unter dem Titel „Scary Fast“ (zu Deutsch: „Unheimlich schnell“) abgehalten werden soll.

Wir werden euch die neuen Produktvorstellungen wie immer zeitnah präsentieren und warten mit Spannung darauf, ob die Nacht neben neuen iMacs und neuen MacBooks eine zusätzliche Überraschung parat hält.