Briefankündigung startet: Digitale Kopie von Briefinhalten ab 2021

Auf ifun.de konnten wir bereits vor zwei Wochen auf die Portalseiten von GMX und WEB.DE hinweisen, die in Kooperation mit der Deutschen Post Briefkunden dazu einluden, den gemeinsamen Service „Briefankündigung“ zu nutzen – heute nun ist der Dienst offiziell ans Netz gegangen.

Mit der Briefankündigung starten Deutschlands meistgenutzte E-Mail-Anbieter einen neuen Service der zur Digital-Offensive der Deutschen Post zählt: Registrierte Nutzer können sich vorab per E- Mail über eingehende Briefpost informieren lassen. Im Anhang der Benachrichtigungs-E-Mail wird ein Foto des Briefumschlags mitgesendet.

Der Service ist kostenfrei und kann ab dem 27. Juli 2020 auf Wunsch von allen 34 Millionen GMX und WEB.DE Nutzern direkt in den Einstellungen des eigenen E-Mail-Kontos aktiviert werden. Die Briefankündigung steht damit jedem zweiten deutschen Internetnutzer zur Verfügung.

Voraussetzung für die Nutzung der Briefankündigung ist die ausdrückliche Einwilligung des Nutzers, die in den Einstellungen der E-Mail-Konten von GMX und WEB.DE erfolgt. Eingeloggte Nutzer klicken auf den Menüpunkt „Briefankündigung“ und geben im ersten Schritt ihre Postadresse an.

Zur Verifizierung versendet die Deutsche Post anschließend einen Brief mit einem Bestätigungscode an diese Adresse. Durch Scannen des darin enthaltenen QR-Codes oder manuelle Eingabe des zwölfstelligen Bestätigungscodes im E-Mail-Postfach kann der Nutzer im zweiten Schritt seine Adresse bestätigen und den Registrierungsprozess so abschließen.

Digitale Kopie der Briefinhalte ab 2021

Im kommenden Jahr sollen GMX und WEB.DE Nutzer zusätzlich die Möglichkeit erhalten, digitale Kopien auch der Briefinhalte per sicherer E-Mail zu empfangen. So lassen sich eingehende Briefe schon am PC oder auf dem Smartphone lesen, bevor sie physisch im Briefkasten zugestellt werden. Für diesen Service ist die Teilnahme der jeweiligen Briefversender sowie die explizite Einwilligung des Nutzers Voraussetzung.

Zusätzlich werden die Partner im Nachgang zur Markteinführung dieses Service auch eine Option zur sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der digitalen Zustellung anbieten. Nutzer können die digitale Kopie der Briefpost dann auf Wunsch mit dem international anerkannten und bewährten Verschlüsselungsstandard PGP zusätzlich schützen. PGP ist optional bereits heute kostenfrei und einfach in alle Postfächer von WEB.DE und GMX integrierbar.

Tobias Meyer aus dem Konzernvorstand der Deutsche Post DHL Group kommentiert: