Deutsche Post: Beschwerdezahl erreicht neuen Höchststand

Die Zahl der Beschwerden über Postdienstleistungen in Deutschland steigt weiter. Bereits im März hatte sich abgezeichnet, dass das vergangene Jahr mit rund 44.400 Beschwerden einen neuen Rekordwert markiert hat. Damit hat sich die Zahl der Eingaben seit 2021 fast verdreifacht.

Kritikpunkte waren unter anderem verspätete oder fehlgeschlagene Zustellungen, seltener geleerte Briefkästen und eingeschränkte Öffnungszeiten von Filialen. Ein Großteil der Beschwerden richtete sich gegen die Deutsche Post und ihre Pakettochter DHL. Während der nationale Anbieter PostNord in Dänemark im selben Zeitraum den klassischen Briefversand ganz einstellte, nimmt die Belastung der Postdienstleister in Deutschland weiter zu.

Im ersten Halbjahr 2025 gingen bei der Bundesnetzagentur bereits 22.981 neue Beschwerden ein. Das entspricht einem Anstieg um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Tendenz deutet darauf hin, dass der Jahresrekord erneut übertroffen werden könnte. Betroffen sind vor allem die Deutsche Post und DHL, die gemeinsam 89 Prozent der Meldungen ausmachen. Hintergrund sind unter anderem Sendungen, die verspätet, beschädigt oder gar nicht beim Empfänger eintreffen.

Dazu gab es bei ifun.de kürzlich eine interessante Wortmeldung:

Arbeite selber hinter einer Posttheke, wir arbeiten uns den Arsch ab, Stress ohne Ende, unglaublich was jeden Tag an „nicht zustellbaren“ Paketen bei uns angeliefert wird. Das ist teilweise nicht zu schaffen, die Vorgaben alle Sendungen nachweisbar zu registrieren dauert seine Zeit. Diese Zeit haben wir aber nicht.

Der Zusteller liefert nicht zustellbare Pakete bei uns ein, teilweise steht der Kunde schon vor dem Zusteller an der Theke und will sein Paket haben. Und 10 von 10 Kunden behaupten sie seien zu Hause gewesen und der Zusteller hätte nicht geklingelt. Zusteller behauptet das Gegenteil. Was denn nun?

Die Vergütungen die von Post /DHL an die Filialen gezahlt werden, reduzieren sich immer weiter. Mit einem Verdienst bei Null läßt sich keine vernünftige Versorgung aufrechterhalten. Wie soll geeignetes Personal bezahlt werden wenn schon Mindestlohn zu viel ist? Unsere Filiale (Bonn) ist von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr, ohne Pausenzeiten, geöffnet.

Überall im Umkreis schließen Filialen weil es sich monetär nicht lohnt, aber die Post/DHL fühlt sich ihren Aktionären verpflichtet und es zählen nur Dividenden. Somit landen Pakete in den noch verbleibenden Filialen, Kunden kommen teilweise „von weit her“. Für unser einer bedeutet das noch mehr Stress, wir sind keine Beamten, sondern einfache Angestellte eines Auftragnehmers für Post/DHL. Der Arbeitstag besteht aus Dauerstress, auch wers nicht glauben mag, es ist Dauerstress im Laufschritt. Für Mindestlohn… […]