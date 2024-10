Deutsche klicken 100 Mio. Stunden jährlich auf Cookie-Banner

Cookie-Banner sind heute allgegenwärtig und beim Besuch noch unbekannter Webseiten nicht mehr wegzudenken. Sie sind das Ergebnis der EU-Richtlinie 2002/58/EG, die seit über zwei Jahrzehnten in Kraft ist und Webseitenbetreiber verpflichtet, die Zustimmung der Nutzerinnen und Nutzer einzuholen, bevor Daten auf deren Geräten gespeichert oder abgerufen werden.

Ganz gleich, ob diese für Werbung genutzt werden oder etwa nur den Lesefortschritt sichern oder sich Einstellungen zum Darkmode oder zur präferierten Schriftgröße merken sollen.

In Europa werden 575 Mio. Stunden verbrannt

Laut einer aktuellen Analyse des auf EU-Recht spezialisierten Software-Anbieters Legiscope verbringen Europäer jedes Jahr etwa 575 Millionen Stunden damit, mit diesen Bannern zu interagieren.

Dies beruht auf Schätzungen, die davon ausgehen, dass rund 90 Prozent der 449,2 Millionen EU-Bürger das Internet nutzen. Jeder dieser Nutzer trifft jährlich im Schnitt auf etwa 1.020 Cookie-Banner und benötigt dann ca. fünf Sekunden, um auf diese zu reagieren. Ein Zeiteinsatz, der sich jährlich auf etwa 1,42 Stunden pro Person beläuft.

Allein für Deutschland bedeutet dies, dass die Internetnutzer hierzulande (geschätzt etwa 75,6 Millionen) pro Jahr ungefähr 107,35 Millionen Stunden damit verbringen, Cookie-Banner wegzuklicken.

„Cookie-Müdigkeit“ weit verbreitet

Ob die Banner tatsächlich zu einem besseren Schutz der Privatsphäre beitragen, das Ansinnen der ePrivacy-Richtlinie aus dem Jahr 2002, bleibt dabei völlig unklar. Laut Legiscope sollen Anwenderinnen und Anwender vor allem unter einer sogenannten „Cookie-Müdigkeit“ leiden, die das Ergebnis der ständigen Konfrontation mit den Cookie-Bannern sei.

Nutzer klicken reflexartig auf „Akzeptieren“, ohne sich der Implikationen wirklich bewusst zu sein. Dies untergräbt den ursprünglichen Zweck der Richtlinie, die Transparenz und Kontrolle über die eigenen Daten sicherstellen sollte.

So schnell ändern wird sich am Status Quo leider nichts. Auf europäischer Ebene will man die Cookie-Banner so weiterlaufen lassen wie bisher, in Deutschland diskutiert das Bundeskabinett eine sogenannte “Einwilligungsverwaltungsverordnung”, die Anwenderinnen und Anwendern die Möglichkeit geben soll, einmal bestätigte Cookies für immer zu akzeptieren. Ob und wann diese zur Anwendung kommen wird, ist derzeit jedoch noch vollkommen unklar: