EU verwirft Pläne zur Überarbeitung der Cookie-Banner-Regelung

Die Europäische Union hat ihre Pläne zur Überarbeitung der Cookie-Banner-Regelung verworfen. Nach einem Jahr Projektarbeit streichen die Verantwortlichen jetzt die Segel.

Ursprünglich war vorgesehen, im Rahmen der „Cookies Pledge“ genannten Initiative eine Art Selbstverpflichtungsvereinbarung mit Unternehmen wie Apple, Google, Meta, Microsoft und Amazon zu schaffen, die dazu beitragen sollte, das Aufkommen der nervigen Popup-Fenster beim Besuch von Webseiten zu reduzieren.

Didier Reynders (Bild: EU)

Wie eine EU-Sprecherin auf Anfrage von ifun.de bestätigt hat, wurden über die vergangenen zwölf Monate hinweg intensive Gespräche diesbezüglich geführt, in die auch mit der Angelegenheit befasste externe Parteien sowie der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) einbezogen waren. Das Vorhaben sei auch von allen Interessengruppen, die aktiv an den Gesprächen teilgenommen haben, begrüßt worden. Allerdings sei die Mehrheit der Beteiligten der Ansicht gewesen, dass die Einführung eines freiwilligen Ansatzes angesichts der jüngsten Umsetzung neuer Gesetze in diesem Bereich, darunter das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte, verfrüht wäre.

Die Kommission wolle die Überlegungen zu möglichen Maßnahmen, die in diesem Bereich in Zukunft ergriffen werden könnten, allerdings grundsätzlich fortsetzen.

Selbstverpflichtung gegen „Cookie-Müdigkeit“

Die Hoffnung auf weniger Cookie-Banner ging auf eine Initiative des EU-Kommissars Didier Reynders zurück, der die vor rund sechs Jahren eingeführte Regelung bereits im Frühjahr vergangenen Jahres kritisiert und von einer wachsenden „Cookie-Müdigkeit“ gesprochen hat.

Das Problem mit den von der Europäischen Union vorgeschriebenen DSGVO-Cookies kennt jeder Internetnutzer. Man sucht beim Besuch einer Webseite zunächst nur nach dem Knopf, mit dem sich die lästigen Banner wegblicken lassen. Den Inhalt der Hinweise nimmt längst niemand mehr wahr und unterm Strich türmt sich hier mittlerweile zumindest bei einem Teil der Internetnutzer wohl schon ein beachtliches Maß an vergeudeter Lebenszeit.

Die von Reynders vorgeschlagene Lösung sah vor, dass die Anbieter ihre Nutzer besser über ihre Geschäftsmodelle und die Nutzung der erfassten Daten informieren, stattdessen aber weniger aufdringlich mit Popup-Bannern arbeiten müssen. Unter anderem sollte auch der Zeitraum bis zur Wiedervorlage der Hinweise auf ein Jahr und damit deutlich verlängert werden.