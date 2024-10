Black Friday: Bundlehunt macht Mountain Duck und Downie günstiger

Mit dem BlackFriday Bundle kann man über Bundlehunt 40 verschiedene Mac-Anwendungen zum Teil deutlich im Preis gesenkt erwerben. Bis zum namengebenden „Black Friday“ ist es zwar noch etwas hin, denn der stets auf das amerikanische Thanksgiving-Fest folgende Sonderangebotstag findet in diesem Jahr erst am 29. November statt. Bei Bundlehunt wollte so lange man offenbar nicht mehr warten.

Ohnehin scheint die Zeit der attraktiven Softwarepakete inzwischen vorbei. Zwar ist hier noch von einem „Bundle“ die Rede, doch kann man wie bereits bei den vergangenen Aktionen von Bundlehunt wieder selbst auswählen, ob man eine oder mehrere der reduzierten Apps kaufen will.

Einzig ein Sonderbonus in Höhe von 3 Dollar könnte den Anreiz schaffen, mehrere der zu Sonderpreisen erhältlichen Apps gemeinsam auszuwählen. Gibt man mehr als 30 Dollar aus, dann werden die besagten 3 Dollar vom Gesamtpreis bezogen.

Top-Empfehlungen: Mountain Duck und Downie

Wenn ihr die im Rahmen der Aktion verfügbaren Programme nach „bestverkauft“ sortiert, werden zumindest aktuell auch die unserer Meinung nach interessantesten Angebote ganz oben angezeigt.

Zu erwähnen wäre hier zum einen Mountain Duck. Mithilfe dieser App kann man Server-Freigaben und Cloud-Speicherdienste als Festplatte im Finder von macOS anzeigen und damit wie mit einem lokalen Speichermedium arbeiten.

Mountain Duck ist für Mac und Windows verfügbar und kostet als Einzelplatzlizenz normalerweise 39 Dollar. Im Rahmen der Bundlehunt-Aktion bekommt man die App vorübergehend für 7 Dollar.

Das ebenfalls im BlackFriday-Bundle erhältliche Downie zählt zu den besten Download-Apps für den Mac und ermöglicht es in Form einer Browser-Erweiterung, einfach und zuverlässig nahezu beliebige Videos von Webseiten zu laden. Downie schlägt normalerweise mit 20 Dollar zu Buche und wird im Rahmen der Bundlehunt-Aktion für 8 Dollar angeboten.

Zu Downie sei allerdings angemerkt, dass die App auch im Rahmen der Software-Flatrate Setapp ohne Zuzahlung verwendet werden kann.