Disney wird 100 und zeigt Filme aus seinen Anfangstagen

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Kevin Schaeffer und dem Restaurationsteam des Studios bei der Präsentation dieser wunderschön restaurierten Versionen klassischer Disney Zeichentrickfilme. Zwei unserer größten künstlerischen Talente haben ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft in das Projekt eingebracht, um sicherzustellen, dass die Filme in ihrem schönsten Glanz erscheinen und den kreativen Absichten der ursprünglichen Filmemacher entsprechen. Wir freuen uns sehr, diese wunderbaren Kurzfilme mit dem Disney+ Publikum zu teilen. Sie haben noch nie besser ausgesehen oder geklungen.

Anlässlich des Jubiläums veröffentlicht Disney+ in den nächsten Wochen 28 restaurierte Kurzfilme aus seinen Anfangszeiten. Darunter finden sich Klassiker bis hin zu weniger bekannten Titel wie die frühesten Kurzfilme von Disney „Trolley Troubles“ und „Alles nass“ aus dem Jahr 1927. Ein Blick auf die neuen Versionen dürfte allein schon deswegen spannend sein, weil Disney enorm viel Aufwand in die Aufbereitung der alten Aufnahmen gesteckt hat.

Möglicherweise sind euch ja schon die alten „Micky Maus“-Filme aufgefallen, die in die Liste mit den Juli-Neuheiten von Disney+ eingestreut waren. Das Ganze hängt mit dem anstehenden Jubiläum von Disney zusammen. Das die Geschichten um Micky, Donald Duck, Goofy & Co. ein paar Jahre auf dem Buckel haben, ist keine große Neuigkeit, aber dass Disney in diesem Jahr seinen 100-jährigen Geburtstag feiert und die Comic-Geschichten zum Teil fast genauso alt sind, kommt dann doch überraschend.

