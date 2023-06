Apples Abo-Testangebote auch für wiederkehrende Abonnenten

In den meisten Fällen funktioniert das aber tatsächlich nur wie von Apple geschrieben, wenn man zuvor noch kein anderes Probeabo für den jeweiligen Dienst genutzt hat. Ausnahmen bestätigen hier aber die Regel – insbesondere bei Apple TV+ finden sich noch zahlreiche Nutzer, die in steter Regelmäßigkeit immer wieder neue Probeabonnements aktivieren konnten.

Insert

You are going to send email to