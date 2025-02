DeskPad für macOS: Virtuelles Display erleichtert Bildschirmfreigabe

Bei Präsentationen, in Unterrichtssituationen oder während laufender Schulungen kann es sinnvoll sein, den eigenen Bildschirm mit dem Kunden, der Klasse oder den Kollegen zu teilen. Dies kann jedoch problematisch sein, wenn der eigene Monitor deutlich besser aufgelöst und größer ist, als die Displays, mit denen die Zuschauer beziehungsweise die Teilnehmer arbeiten. Inhalte können dadurch schwer erkennbar sein.

Virtuelles Display als App

Die Open-Source-Anwendung DeskPad soll hier eine Lösung bieten. DeskPad erstellt ein virtuelles Display, das innerhalb eines Anwendungsfensters gespiegelt wird. So können Nutzer einen separaten, leichter teilbaren Arbeitsbereich einrichten. Dies könnte insbesondere Online-Schulungen oder kollaboratives Arbeiten von Vorteil sein.

DeskPad verhält sich laut Entwicklern wie ein herkömmlicher Monitor. Sobald die Anwendung gestartet wird, erkennt macOS das virtuelle Display und verwaltet die Fenster entsprechend der vorherigen Anordnung. Nutzer können über die Systemeinstellungen die Auflösung anpassen, woraufhin sich das Anwendungsfenster entsprechend skaliert.

Die Applikation hebt den Fenstertitel außerdem Blau hervor, wenn der Mauszeiger auf das virtuelle Display bewegt wird. Dadurch soll erkennbar sein, auf welchem Bildschirmbereich sich der Nutzer gerade befindet.

Kostenfrei, beurkundet, nur 1 MB klein

Der Download des kostenfreien Angebotes läuft über die Code-Plattform GitHub. Die 1 MB kleine Datei wird anschließend lediglich in den eigenen Programme-Ordner verschoben und kann hier dann per Doppelklick gestartet werden. In den Systemeinstellungen muss anschließend noch die Berechtigung für die „Aufnahme von Bildschirm & Systemaudio“ gewährt werden.

Da DeskPad eine einfache Möglichkeit bietet, Inhalte auf einem virtuellen Display bereitzustellen, könnte die App vor allem während laufender Videokonferenzen, in denen Teilnehmer mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen arbeiten, dabei helfen die Darstellung zu vereinheitlichen und Inhalte besser sichtbar zu machen.