Reklame statt Abo: Microsoft testet Office mit Werbung

Microsoft testet derzeit eine kostenlose Version seiner Office-Anwendungen, die Werbung enthalten. Aktuell benötigen Nutzer ein kostenpflichtiges Microsoft-365-Abonnement, um auf die vollständigen Desktop-Versionen von Word, Excel und PowerPoint zuzugreifen. In einigen Ländern ist nun eine Testphase angelaufen, in der eine alternative, werbefinanzierte Variante zur Verfügung stehe.

Banner- und Video-Werbung

Laut ersten Berichten ist die Testversion unter anderem in Indien verfügbar und erlaube es Nutzern, ganz ohne Abonnement, auf die wichtigsten Office-Anwendungen zuzugreifen. Die Programme zeigen dabei dauerhaft sichtbare Werbebanner in der Seitenleiste an. Zusätzlich sollen alle paar Stunden 15-sekündige Videoanzeigen erscheinen. Gegenüber uS-Medienvertretern hat Microsoft erklärt, dass es sich lediglich um begrenzte Tests handle. Ein konkreter Plan, die Office-Apps weltweit auch in einer werbefinanzierten Version einzuführen, existiert derzeit noch nicht. Dennoch ist das Unternehmen offenbar dabei, die Office-Anwendungen so vorzubereiten, dass diese mit wechselnden Werbeanzeigen betrieben werden können.

Neben der Werbeeinblendung seien in der Testversion auch einige Funktionen eingeschränkt. Word biete beispielsweise keine Zeichen- und Designwerkzeuge sowie keine Anpassungen der Zeilenabstände. In Excel fehlten Unterstützung für Add-ins, Pivot-Tabellen und Makros. PowerPoint verzichte unter anderem auf die Diktierfunktion.

Verpflichtende OneDrive-Nutzung

Darüber hinaus müssten Dokumente zwingend in Microsofts Cloud-Dienst OneDrive gespeichert werden. Die lokale Speicherung auf dem eigenen Rechner sei in der Testversion nicht möglich. Damit unterscheide sich dieses Modell von der bereits bestehenden kostenlosen Office-Variante, die über den Webbrowser genutzt werden kann. Diese bietet allerdings ebenfalls nicht den vollen Funktionsumfang der Desktop-Anwendungen.

Microsoft hat neue Funktionen in der Vergangenheit häufig erst in ausgewählten Märkten getestet, bevor eine weltweite Einführung erfolgte. Ob die werbefinanzierte Office-Version dauerhaft und demnächst auch in weiteren Ländern verfügbar sein wird, ist aktuell noch unklar.

Hierzulande bietet Microsoft die Abo-Version gerade wieder günstiger an und offeriert den 15-monatigen Familienzugang für bis zu 6 Personen vorübergehend für nur 79,99 Euro.