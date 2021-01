Der erste neue Mac Pro ging womöglich an Donald Trump

Der erste neue Mac Pro, der jemals an Apples amerikanischer Produktionsstätte in Texas hergestellt wurde, ging möglicherweise an Donald Trump. Dies geht aus im Rahmen der Amtsübergabe in den USA veröffentlichten Papieren hervor.

Check out the gifts that people –– including the CEOs of @Boeing, @Ford and @Apple –– gave Trump. (from his final financial disclosure report, released today) https://t.co/nJYwiIxvAB pic.twitter.com/WiZP5HZ3EJ

— David Enrich (@davidenrich) January 21, 2021