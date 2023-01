Deezer-Datenleck: 228 Millionen Nutzer betroffen

Das Thema macht aktuell insbesondere deswegen die Runde, weil die Datensammlung mit insgesamt 229 Millionen E-Mail-Adressen und weiteren Nutzerdaten heute zu der Schwachstellendatenbank Have I Been Pwned? hinzugefügt wurde. In der Folge schlagen Passwordmanager und teils auch Webbrowser Alarm, die auf dieser Datenbank basierend persönliche Daten daraufhin prüfen, ob sie von einem Datenleck zum Opfer betroffen sind.

Aus einer in einschlägigen Foren angebotenen, rund fünf Millionen Nutzer umfassenden „Kostprobe“ der Daten geht den Sicherheitsexperten von Restore Privacy zufolge hervor, dass in dem Datenpaket die folgenden Informationen von Deezer-Kunden enthalten sind:

Der Musikdienst Deezer sieht sich aktuell mit den Spätfolgen eines Datenlecks konfrontiert, bei dem 2019 verschiedene Nutzerdaten in falsche Hände geraten sind. Deezer wurde eigenen Aussagen zufolge vor zwei Monaten über den Sachverhalt informiert. Offenbar war für die Schwachstelle nicht das Unternehmen selbst, sondern ein für Deezer tätiger Internet-Dienstleister verantwortlich. Den betroffenen Kunden hilft dies allerdings nur wenig, so wurden zwar keine Passwörter oder Zahlungsdetails , jedoch umfassende persönliche Informationen von offenbar mehr als 200 Millionen Deezer-Kunden gestohlen und im Internet angeboten.

Insert

You are going to send email to