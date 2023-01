Apple-Preiserhöhungen: Akku-Tausch wird auch beim Mac und iPad teurer

Eine weitere Option ist natürlich immer, sich bei unabhängigen Apple-Werkstätten und -Händlern über deren Konditionen zu informieren. Teils lassen sich auch entsprechende Austausch-Kits online bestellen, allerdings ist hierfür in der Regel Geduld, Fingerspitzengefühl und ein Mindestmaß an technischer Begabung gefragt.

Insert

You are going to send email to