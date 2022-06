DeepL: Mac-App übersetzt per Screenshot

Die Desktop-Applikation des Übersetzungsdienstes DeepL wurde in den vergangenen Monaten mehrfach überarbeitet und besitzt inzwischen nicht nur einen gründlich umorganisierten Einstellungsbereich sondern auch eine Screenshot-Funktion für die Texterkennung (und Übersetzung) in beliebigen Bereichen eures Monitors.

Screenshot für kleine Sprachauswahl

Die praktische Funktion lässt sich in Bereichen einsetzen, in denen Wörter nicht mit dem Maus- bzw. Trackpad-Cursor ausgewählt werden können. Also in geschützten PDF-Dokumenten, in Grafiken, innerhalb von Anwendungen oder auf Fotos. Allerdings versteht sich die Screenshot-Funktion noch nicht auf alle von DeepL unterstützten Sprachen, sondern kann lediglich mit einer kleinen Auswahl umgehen.

Per Screenshot lassen sich momentan lediglich Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch übersetzen. Dies geht entweder über den Klick auf das Screenshot-Symbol imFenster des DeepL-Übersetzers oder über die Tastenkombination Shift+Cmd+2, die allerdings aktiv in den Einstellungen der Anwendung eingeschaltet werden muss.

Jetzt auch Türkisch und Indonesisch

Seit Ende Mai kann DeepL übrigens auch mit Türkisch und Indonesisch umgehen und hat die Anzahl der möglichen Übersetzungs-Kombinationen damit auf satte 650 erhöht.

Insgesamt unterstützt DeepL nun Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch.

Grundsätzlich lässt sich der Übersetzer kostenlos auf dem Mac nutzen. Wer jedoch auch Texte von über 5000 Wörtern oder Dateien Übersetzen möchte muss einen DeepL-Pro-Account mit dem Download verknüpfen, der frisch aktualisiert in Version 3.4.205896 bereitsteht.