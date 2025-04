MyRadar: Beliebte Wetter-Radar-App landet auf dem Mac

Die vor allem auch wegen ihrer CarPlay-Funktion beliebte Wetter-Applikation „MyRadar“ lässt sich ab sofort auch auf Macs mit Apple-Prozessoren einsetzen. Darüber informieren die in Florida ansässigen Entwickler. So seit der Zugriff auf das Echtzeit-Radar, die erweiterte Kartenansicht und individuelle Benachrichtigungen nun auch auf dem Desktop möglich.

Mac users, it’s here!

MyRadar is now available on macOS.

Track weather like a pro—right from your desktop.

✅ Real-time radar

✅ Advanced weather layers

✅ Custom alerts

Get it now on the Mac App Store:

https://t.co/FZ0Fu3R4CY pic.twitter.com/fePj3f9Xmx

— MyRadar Weather (@MyRadarWX) March 31, 2025