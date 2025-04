Soundcore AeroClip: Neue Open-Ear-Ohrhörer starten

Die zum Portfolio des Zubehör-Anbieters Anker zählende Audiomarke Soundcore hat mit den AeroClip einen neuen Open-Ear-Ohrhörer auf den Markt gebracht, der uns an die Bowie MC1 von Baseus erinnert – preislich allerdings in einer anderen Liga spielen. Statt knapp 50 Euro kosten die AeroClip 129,99 Euro.

Soundcore betont, dass die Kopfhörer einen hohen Tragekomfort bieten sollen und mit ihrem offenen Design die Wahrnehmung der Umgebung ermöglichen. Damit sollen sich die AeroClip speziell für Alltagssituationen wie Spaziergänge, Supermarktbesuche oder den Einsatz im Fitnessstudio eignen. , und die Kopfhörer sind sowohl online als auch im stationären Handel erhältlich.

Flexibles Design und lange Akkulaufzeit

Die Soundcore AeroClip setzen auf ein flexibles Open-Ring-Design bestehend aus einem dünnen Titandraht und einer TPU-Ummantelung. Diese Konstruktion soll nicht nur für Komfort sorgen, sondern auch eine intuitive Steuerung durch Tipp-Gesten ermöglichen. Die Kopfhörer werden oben am Ohr angesetzt und können individuell angepasst werden. Ein weiterer Vorteil soll die lange Akkulaufzeit sein: Pro Ladung halten die AeroClip laut Hersteller bis zu acht Stunden durch, während das mitgelieferte Ladecase die Laufzeit auf insgesamt 32 Stunden verlängern soll.

Für die Klangqualität kommen 12 Millimeter große Treiber zum Einsatz, die trotz des offenen Designs einen satten Bass bieten sollen, der laut Soundcore mit der Performance von In-Ear-Kopfhörern vergleichbar sein soll. Zudem sind die AeroClip nach IPX4 zertifiziert und somit gegen Spritzwasser geschützt.

KI-gestützte Mikrofone für klare Telefonate

Der Hersteller hebt hervor, dass die Kopfhörer vier Mikrofone und KI-gestützte Algorithmen verwenden, um die Sprachqualität bei Anrufen zu optimieren. Selbst in belebten Umgebungen sollen Gespräche so deutlich verständlich werden. Die AeroClip sind so konzipiert, dass sie die Stimme zuverlässig erfassen und Hintergrundgeräusche minimieren können.

Um einen angenehmen Sitz sicherzustellen, gehören zusätzliche Ohrpolster zum Lieferumfang. Die AeroClip sind in den Farben Midnight, Champagne Mist und Rosy Brown erhältlich. Anwender haben die Möglichkeit, die Kopfhörer direkt bei Soundcore, auf Amazon.de oder auch in ausgewählten Filialen des Elektronikhändlers Media Markt zu kaufen.